Deel 1: ’Toen m’n vrouw zei dat ze zwanger was, zweeg ik’

„Kam?” „Ja, lieverd.” Ik draai me om en zie mijn vrouw een paar meter verderop in de deur van de badkamer staan. In haar hand dat ding dat van een afstandje niet te onderscheiden is van een thermometer. Een maand of wat geleden stond ze er precies zo. Toen bleek er niets aan de hand te zijn, de verlangde twee streepjes verschenen niet. Nu lijkt me de toon anders.

De voorbije week klaagde ze over zowel misselijkheid als vermoeidheid. Hoewel ik de ’symptomen’ wel ken van collega’s en horen zeggen, heb ik het toch nog even opgezocht. Op mijn iPhone. In een incognito-venster, uiteraard, om te voorkomen dat ik nu al gespamd wordt met babyproducten. En ja hoor, de klachten sloten naadloos aan bij de symptomen die opdoemen in de eerste fase van een zwangerschap.

Maar nu overvalt ze me. Ik heb geen idee dat ze naar het toilet ging voor een bijzonder plasje. „Volgens de test ben ik zwanger.” Ik kijk haar aan. Het blijft even stil. „Meer dan drie weken.”

Aan seksuele voorlichting ontbrak het

Zuinigjes antwoord ik „ok”. Ben ik niet blij? Zeker wel. Het is alleen allemaal nog zo vroeg en onzeker, ik wil niet te enthousiast zijn. En eigenlijk weet ik ook gewoon niet hoe ik moet reageren op dit moment. Van mijn ouders heb ik heel veel geleerd, maar op dit gebied niets. Aan seksuele voorlichting ontbrak het al volledig. De positieve zwangerschapstest is het bewijs dat ik die kennis uiteindelijk elders heb opgerakeld.

Daar staan we dan. Midden in de woonkamer van ons Amsterdamse appartementje. „En nu?”, vraag ik. „Ja, en nu?”, is de reactie. Hoewel ik - zoals vaker – het allemaal wel denk te weten, heb ik eigenlijk geen idee. Afspraak met een verloskundige? De GGD? De huisarts? Ja, dat lijkt me het meest logische. We zijn het erover eens. Ik duik maar weer eens het incognito-venster van mijn smartphone in en beland uitgerekend op deze site. Een artikel uit 2015. Advies: maak een afspraak bij de verloskundigenpraktijk. Eerst langsgaan bij de huisarts blijkt ook een optie. De rest van Google lijkt tot een soortgelijke conclusie te komen. Dat scheelt.

Echo

Inmiddels zijn er zeven weken verstreken sinds de ’thermometerscène’. De drie plus weken bleken er vijf te zijn, en dus is dit week 12. De week van de termijnecho, de week om het te delen met familie, vrienden en collega’s die het nog niet wisten.

De week om te starten met deze wekelijkse beslommeringen van een vader in wording. Over de te maken keuzes. De goedbedoelde adviezen. De zwangerschapstips van mijn moeder die in Pakistan is geboren en opgegroeid en zo haar eigen ideeën heeft. En in het besef dat ik dan ook in mogelijke slechte tijden mijn ervaringen zal moeten delen. Deze week hoorde ik nog van kennissen die na 34 weken zwangerschap hun dochtertje hebben verloren. Ze hebben haar nog een paar dagen thuis gehad om kennis te maken en afscheid te nemen. Indrukwekkend. En het emotioneerde. Meer dan normaal.

De huisarts feliciteert wel

Voor ons wordt het zeven weken geleden uiteindelijk een bezoek aan de huisarts Het eerste wat ze vraagt na opnieuw een positieve test is of ze mag feliciteren. Dat mag. Er moet een afspraak worden gemaakt met een verloskundigenpraktijk. Allerlei namen van praktijken volgen inclusief bijbehorende reviews. In het chique Amsterdam-Zuid schijnt er één te zitten waar je tegen meerprijs allerlei extraatjes krijgt. De verloskundigenpraktijk van de sterren zeg maar.

En ze heeft alvast een tip: regel de kraamzorg. Tussen de boodschap ’je bent zwanger’ en ’regel de kraamzorg’ zitten slechts luttele minuten. Het gaat allemaal duizelingwekkend snel. Al die informatie. Ondertussen knaagt het nog steeds. Heb ik het wel goed gedaan? Had ik mijn vrouw niet meteen moeten feliciteren?

