Weekhoroscoop week 11

Ram

Liefde: Qua gevoel voor humor zitten jullie helemaal op één lijn hetgeen de wederzijdse fysieke aantrekkingskracht ook ten goede komt. Samen lekker lachen maakt je weer helemaal verliefd.

Financiën: Hoewel je op de juiste weg bent met het oog op je financiën en eventuele nieuwe projecten op dit gebied ben je toch nog wat onzeker. Zal het allemaal wel lukken? Ja, Ram. Dat gaat het.

Werk: Je hebt er helemaal zin in en werkt zelfs nog een tandje harder dan je normaal doet. Je bent beter geconcentreerd en hebt daarnaast ook nog zin om thuis de handen uit de mouwen te steken; een productieve week!

Persoonlijk: Na een periode van op de achtergrond willen blijven, krijg je langzaam maar zeker weer de behoefte om jezelf te laten zien. En gelukkig maar, want er is zijn bijzondere gebeurtenissen op handen.

Stier

Liefde: Kijkt je lief nu echt opvallend vaak naar die ander of verbeeld je het je maar? Vraag jezelf eerst af waar jij je zo onzeker over voelt voor je op hem of haar begint te vitten. Wat projecteer je op je geliefde wat eigenlijk in jezelf zit?

Financiën: Er spoken wat twijfels en onzekerheden door je hoofd met betrekking tot je financiën. Je kunt best wat geduld opbrengen maar de regie uit handen geven daarentegen is wel een ding. Accepteer wat je niet kunt veranderen, lieve Stier.

Werk: Misverstanden op het werk worden rechtgetrokken en ook de communicatie komt weer beter op gang. Je kunt weer met een gerust hart afspraken maken.

Persoonlijk: Je zit lekker in je vel en bent goed in balans. Je creativiteit neemt met de dag toe waardoor je op een geniaal nieuw idee komt. Durf je dromen te volgen!

Tweelingen

Liefde: Liefde en lust kunnen niet verder uit elkaar liggen dan deze week het geval is. Zomaar uit het niets voel je je enorm aangetrokken tot iemand die niet je partner is. Probeer jezelf te beheersen als je relatie je lief is.

Financiën: Goed nieuws omtrent je salaris of andere beloning maakt je zeer vrolijk. Het is een goed idee om met online bankieren een (extra) spaardoel aan te maken.

Werk: Gedoe op het werk pakt deze week in jouw voordeel uit. Juist doordat de dingen niet helemaal naar wens verlopen krijg jij de kans om te laten zien wat je waard bent. Houd je hoofd koel; geen woorden maar daden!

Persoonlijk: Je ontvangt een uitnodiging maar je twijfelt of je er gehoor aan moet geven. Je blijft net zo lief gezellig thuis. Besluit je toch te gaan, ben je alsnog de ster van de avond, de keuze is aan jou.

Kreeft

Liefde: Er is weinig sprake van romantiek. Jij en je lief zijn momenteel vooral goede maatjes. Desondanks kunnen jullie allebei een knuffel of subtiele aanraking op zijn tijd absoluut waarderen.

Financiën: Het geld vliegt met bakken je zakken uit. Deels financiële verplichtingen, deels je eigen keuze. Probeer het wel zo veel mogelijk binnen de perken te houden voor je volgende week echt op zwart zaad zit.

Werk: Sommige collega’s zouden je graag beter willen leren kennen maar hebben het idee dat je liever met rust gelaten wilt worden. Ondanks je charmante voorkomen straal je toch (onbewust?) een zekere afstandelijkheid uit.

Persoonlijk: Hoewel menstruatieklachten of andere hormoon gerelateerde problemen wat roet in het eten kunnen gooien staat je toch een aardige verrassing te wachten. Een afspraak pakt beter uit dan je dacht.

Leeuw

Liefde: Hoogste tijd om er samen weer eens fijn op uit te gaan. Is er ruimte om een hotel te boeken of van een dagje spa te genieten? Doen! Laat deze keer wel je mobiel uit, deze vorm van afleiding heb je nu juist níet nodig!

Financiën: Als je iets echt heel graag wilt, denk dan vooral in oplossingen in plaats van problemen, waar een wil is, is een weg. En ja, met een omweg kom je er ook.

Werk: Waarom zou je achterom blijven kijken als je vooruit wilt? Wat achter je ligt, daar heb je al van geleerd, nu is het tijd om deze ervaringen te gebruiken als basis voor nieuwe lessen.

Persoonlijk: Durf deze week wat meer initiatief te nemen; vragen staat vrij. Nee heb je en ja kun je krijgen.

Maagd

Liefde: Indien de liefde nog pril is, zal een volgende stap of eventuele verbintenis niet lang meer op zich laten wachten. Zijn jullie al langer samen, is dit het moment om serieus over de toekomst na te denken. Willen jullie verhuizen? Ergens in investeren? Praat erover.

Financiën: Als je dan toch een enorme uitgave doet, kun je maar beter zorgen dat je deze aankoop onder zo gunstig mogelijke voorwaarden doet. Hoe zit het met de garantie, de service en eventueel belastingvoordeel ?

Werk: Ondanks je alles onder controle hebt en goed bent in wat je doet, is daar toch weer die latente bezorgdheid. Probeer van elke dag afzonderlijk te genieten en niet bang te zijn voor wat waarschijnlijk nooit komen gaat.

Persoonlijk: Af en toe een risico nemen kan geen kwaad, maar pas op voor al te impulsieve acties deze week, op welk gebied dan ook.

Weegschaal

Liefde: Je zou het fijn vinden als je partner iets meer zou meehelpen in de huishouding. In plaats van hierover te mopperen is het wellicht verstandiger om het beestje maar gewoon bij de naam te noemen en in alle rust uit te leggen waarom je dit vindt.

Financiën: Je bent je steeds meer bewust van het feit hoe belangrijk het is om niet al je geld uit te geven aan soms overbodige dingen. Deze week ga je werkelijk op zoek naar die gulden middenweg tussen gretigheid en genot.

Werk: Hoewel je graag je gezond verstand gebruikt is het nu juist belangrijk om daarnaast ook goed naar je gevoel te blijven luisteren. Durf bij belangrijke beslissingen je intuïtie te volgen ook al strookt deze niet met je ratio.

Persoonlijk: Less is more. Je bent even helemaal klaar met alles wat veel, groot en over de top is. Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg. In je overvolle kledingkast ligt vast nog wel ergens een fijn huispak. Lekker aantrekken en jezelf met een dekentje opkrullen op de bank.

Schorpioen

Liefde: Jij maakt van de liefde werkelijk iets moois deze week. Je weet exact wat je partner fijn vindt en bent ook helemaal in de mood om het extra gezellig te maken. Dit gaat helemaal goed komen.

Financiën: Juist door alles voortdurend tegen elkaar af te wegen maak je het nemen van een uiteindelijke beslissing alleen maar lastiger. Uiteraard kun je je geld maar één keer uitgeven, maar zolang je geen keuze kunt maken komt er helemaal niets van de grond.

Werk: Leg de lat niet al te hoog voor jezelf. Je hoeft geen wandelende encyclopedie te zijn of een alwetend orakel om anderen tevreden te stellen. Men waardeert je ook als je het gewoon een keertje niet weet.

Persoonlijk: Tijd voor de grote schoonmaak! Alle hoekjes en randjes waar je wegens tijdgebrek al maanden niet bent geweest, schreeuwen nu om een opfrisbeurt. Handen uit de mouwen, Schorpioen!

Boogschutter

Liefde: Je geliefde voelt zich deze week extra speciaal door de dingen die je tegen hem of haar zegt. Je weet nu exact de juiste woorden te kiezen om bij je partner – in positieve zin - een gevoelige snaar te raken.

Financiën: Keuzes maken is momenteel niet je sterkste kant en laat het nu juist belangrijk zijn dat je een knoop doorhakt! Bekijk de dingen zo praktisch mogelijk en houd je bij de feiten, dan wordt het vanzelf duidelijk.

Werk: Wat wil je graag bereiken en waar heb je daadwerkelijk plezier in? Als deze twee zaken niet met elkaar stroken kun je er vanuit gaan dat je het niet heel lang gaat volhouden. Kies een richting waar je oprecht blij van wordt, ook al verdient het (in het begin) iets minder.

Persoonlijk: Bedenk je bij alles wat je doet – zowel in je werk als privé – dat een al te perfectionistische houding het proces niet zal verbeteren, hooguit vertragen.

Steenbok

Liefde: Je partner is onverbiddelijk en blijft flink op zijn of haar strepen staan. Om alsnog je zin te krijgen probeer je je lief met mooie woorden ietwat om de tuin te leiden. Helaas voor jou dit keer zonder succes.

Financiën: Je financiën zijn stabiel. Er zijn geen grote uitgaven te verwachten maar helaas ook geen enorme meevallers. Gelukkig is er wel sprake van een goede basis: geen stress.

Werk: Werken, overwerken, thuis werken… wanneer heb je voor het laatst iets gedaan dat niet in het teken van je werk stond en waarbij je ook niet aan je werk hebt gedacht? Probeer je deze week echt iets meer te ontspannen.

Persoonlijk: Hoewel een bepaalde kwestie niet voor de hand liggend is en er veel gedaan moet worden om een goed resultaat te behalen, ben je toch bereid het te proberen. Goed zo. Je kunt, als je gelooft dat je kunt!

Waterman

Liefde: Je gevoelens uiten vind je nu lastig. Het liefst wuif je de dingen weg of lach je erom. Bedenk je dat hoe langer je alles binnenhoudt, hoe harder het eruit komt wanneer de welbekende druppel de emmer doet overlopen.

Financiën: Probeer niet alleen rekening te houden met anderen en allerlei dingen die moeten. Waar heb je zelf behoefte aan, wat kost het en waarom besteed je hier niet wat meer aandacht aan?

Werk: Ondanks je iemand niet helemaal vertrouwt geef je hem of haar toch het voordeel van de twijfel. Of dit ook daadwerkelijk verstandig is zal de tijd moeten leren. Blijf tot die tijd wel wat op je hoede.

Persoonlijk: Hoewel je veel kennissen hebt, heb je momenteel niet de behoefte om werkelijk close met iemand te zijn. Volg je hart, als jij het op deze manier oké vindt, is dat het ook.

Vissen

Liefde: De hele week staat in het teken van je partner. Als je iets voor hem of haar kunt doen zul je het zeker niet laten en als je geliefde je niets vraagt bedenk je zelf wel iets leuks. Jij bent echt een schat.

Financiën: Kies niet direct voor de makkelijke weg als je eigenlijk iets anders wilt. Soms ben je echt te snel tevreden met dingen waar je best meer uit zou kunnen halen.

Werk: Het is je niet ontgaan dat bepaalde collega’s het niet zo goed met elkaar kunnen vinden momenteel. Bemiddelen tussen deze twee kemphanen werkt alleen als je dit zo onopvallend mogelijk doet.

Persoonlijk: Soms moet je zelf de slingers ophangen om ergens een feestje van te maken. Wat let je? Hoogste tijd om ook jezelf weer eens echt te verwennen met iets waar je oprecht blij van wordt.