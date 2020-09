Chloé: ’Mijn man en ik hebben seks in de baas z’n tijd’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Chloé (35). Ze heeft drie kinderen in de leeftijden 6, 8 en 11 jaar en alledrie hebben ze inmiddels de diagnose ADHD gekregen. ’Ons huishouden voelt een beetje aan als zo’n indoorkrijspaleis. En ja, dat heeft ook effect op ons seksleven. Jay en ik doen het amper nog... hoewel corona daar op een positieve manier verandering in heeft gebracht.’