Moeten e-bikes geweerd worden van het fietspad?

In de huidige situatie rijden bestuurders van e-bikes op fietspaden, zo beschrijft de Rijksoverheid. Om een e-bike te besturen hoef je geen rijbewijs te hebben, de fiets hoeft geen kenteken te hebben en je bent niet verplicht om een helm te dragen. Daarnaast is er geen minimumleeftijd. Ook kinderen kunnen dus een e-bike besturen. Voor hen worden zelfs speciale e-bikes voor kinderen vanaf 8 jaar gemaakt.

De e-bike biedt trapondersteuning tot een snelheid van 25 kilometer per uur. Dit houdt in dat je zelf nog moet meetrappen om vooruit te komen, maar daarbij geholpen wordt door een motor. Hierdoor ga je harder. Voor de speed pedelec, een e-bike die tot 45 kilometer per uur gaat, gelden al dezelfde regels als voor bromfietsen. Zij rijden dus op de rijbaan, speed pedelec-fietsers dragen een helm en er geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.

Gevaarlijk

De Fietsersbond uit zorgen over de toename van e-bikes op het fietspad. Florrie de Pater van Fietsersbond Amsterdam zegt tegen AT5 dat zij het fietspad steeds gevaarlijker vindt worden. Zij kent ouderen die niet meer op het fietspad durven te fietsen. Ook spreekt ze over ouders die hun kinderen niet meer alleen over het fietspad durven te laten fietsen.

Een voorbijganger vult aan dat dit gevaar ontstaat doordat de e-bikes veel sneller gaan dan je gewend bent van gewone fietsen. Een andere voorbijganger zegt tegen AT5 dat koeriers op e-bikes ook een groot probleem zijn, omdat die keihard door de stad heen scheuren.

Volgens de Fietsersbond is het daarom veiliger om e-bikes naar de rijbaan te sturen. Zij lichten niet toe of bestuurders van e-bikes dan ook een rijbewijs zouden moeten halen, een helm moeten dragen en of er een minimumleeftijd moet komen.

Tegenstanders

Tegenwoordig hebben ook steeds meer kinderen een e-bike. Zij gebruiken de elektrische fiets bijvoorbeeld om naar school te gaan. Er bestaan dus e-bikes voor kinderen vanaf 8 jaar. De vraag rest of het veilig is om deze kinderen met een e-bike op de rijbaan te laten rijden.

Deze Twitteraar maakt zich ook zorgen om kleine kinderen die naast een ouder op een e-bike fietsen. Ze vraagt zich af of het wenselijk is om deze kinderen dan ook op de rijbaan te laten rijden. Daarnaast beargumenteert ze dat niet alle e-bike bestuurders de maximumsnelheid van de fiets willen behalen.

Deze Twitteraar schrijft dat hij uit ervaring weet dat het geen probleem is als bestuurders van e-bikes snelheden tot 35 kilometer per uur halen op het fietspad.

D66-raadslid Jan-Bert Vroege voelt er meer voor om voor e-bikes extra ruimte te maken op huidige fietspaden, door deze bijvoorbeeld te vergroten.

Praat mee

