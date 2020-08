’Mijn man wil er een vrouw bij’

Lieve Sabine, ken je die programma’s als Seeking Sister Wife of Three wives, one husband? Daarin laten ze zien hoe het leven is van mensen die polyamoreus leven en gaan stellen zelfs sámen op zoek naar een tweede vrouw. Mijn vriend, met wie ik al vier jaar samenwoon, heeft een paar maanden terug verteld dat hij er graag een vriendin bij zou willen. Iemand die weet van mijn bestaan en bereid is hem te delen met mij. Ik ben er kapot van. Nooit had ik durven voorspellen dat mijn vriend zoiets zou willen. Ik ben nog steeds stapel op hem, maar ik ga dit niet trekken. Ik zie in die programma’s namelijk hoe dat verloopt en het lijkt me een nachtmerrie. Wat moet ik doen?

Sabine: „Bigamie is in Nederland nog steeds bij wet verboden dus je hoeft je in ieder geval geen zorgen te maken dat er een dubbele bruiloft komt. Maar, wat een nare situatie! Ik ben bang dat je vooral heel diep in jezelf moet graven. Kan jíj hier uiteindelijk mee leven? Kun jíj verdragen dat hij een band met iemand opbouwt die net zo uniek en speciaal is als de band die hij met jou heeft? Je vertelt nog niet of er kinderen in het spel zijn, maar hoe zie je dat voor je als dat in de toekomst wel gebeurt?”

„In de Amerikaanse staat Utah houden (vaak mormoonse) mannen er vaak een heel riedeltje vrouwen op na. Hier in Nederland kennen we dat eigenlijk amper. En áls het al bestaat, doet men er heel geheimzinnig over (maar ook niet altijd). Maar heb je er ook al echt inhoudelijk met je vriend over gesproken? Want wil hij een open relatie - waarin er ruimte is voor ’uitstapjes’ - en gelden die ’verruimende’ regels dan ook voor jou? Of wil hij een gelijkwaardige driehoeksrelatie opbouwen? VROUW heeft Pauline Schueler een aantal keer geïnterviewd en zij weet er veel van. Misschien dat je haar eens kan benaderen voor wat wijze woorden? En zo niet, dan zijn jouw vriend en jij niet geschikt voor elkaar. Zo simpel is het helaas. Veel succes!”

