Marit had seks met haar neef: ’Mijn ouders krijgen een rolberoerte als ze het horen’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Marit (31). Een jaar geleden belandde ze in bed met haar neef. „Als we geen familie van elkaar waren geweest, hadden we misschien wel een relatie gehad. Jasper is echt héél leuk.”

’Jasper is eigenlijk alles wat ik zoek in een man. Hij is knap, ontzettend grappig, lief en sociaal.’ Ⓒ Getty Images