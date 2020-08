Moet de overheid optreden als je bij zee een rode vlag negeert?

We worden om de oren geslagen met berichten over de reddingsbrigade die constant moet uitrukken om hulp te verlenen aan zwemmers die in moeilijkheden zijn gekomen. Ook de verhalen over mensen waarvan het leven wordt opgeslokt door de zee blijven binnenstromen. Gisteren nog schreef De Telegraaf dat er vier mensen het leven lieten tijdens hun duik. Het zou een uitzonderlijke situatie betreffen waarbij er in de zee, langs de kust, op meerdere plaatsen een gevaarlijke situatie ontstond door een combinatie van sterke stroming en wind.

Adviezen

De reddingsbrigade geeft tips, er wordt geadviseerd tot maximaal kniehoogte het water in te gaan en gehesen rode vlaggen moeten aantonen dat de zee te gevaarlijk is om in te zwemmen. Toch blijven mensen zich aangetrokken voelen tot de zee voor een verfrissende duik. De adviezen worden in de wind geslagen. Dit belast de reddingsbrigade dusdanig, dat de vrijwilligers professionele hulp krijgen.

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat mensen de gegeven adviezen opvolgen? Zou de overheid hier hand in kunnen hebben? Zouden de mensen die de stoptekens negeren op de bon geslingerd moeten worden? Wanneer je het stopteken van een stoplicht negeert krijg je (met een beetje pech) toch ook een boete?

Praat mee

Wat vind jij? Moet de overheid strenger optreden en boetes uitdelen aan mensen die de rode vlaggen negeren? Praat mee op onze Facebook-pagina.