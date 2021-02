Lisette Wellens (33): ’Heel sneu dat mijn moeder niet mee mag naar de verloskundige’

Mijn sociale leven…

„Is vanwege corona beperkt. Daarnaast ben ik nu 24 weken zwanger en binnen de verloskundigenpraktijk zijn ook veel regels. Mijn vriend mag alleen mee naar de echt belangrijke controles, mijn moeder kan er al helemaal niet bij zijn. Heel sneu want het is haar eerste kleinkind en ze is super enthousiast. Hopelijk lukt het nog wel voordat ik uitgerekend ben.”

Ik word vrolijk van…

„Lekker eten. Dat kan gelukkig nog. Ik heb het afgelopen jaar heel wat nieuwe restaurants leren kennen, want we bestellen regelmatig en maken er thuis het beste van. Even was ik verslaafd aan saucijzenbroodjes van het tankstation, maar dat komt hopelijk door de hormonen.”

Ik draag…

„Echt alle kleuren. Op mijn kledingrek hangt alles op kleur; een regenboog van donker naar wit en alles daar tussenin. Vrolijke kleuren doen wat met je stemming en geven instant-energie!”

Als ochtendmens…

„Sta ik gelijk ’aan’ na het opstaan. Drie keer per week gaat de wekker om kwart voor drie ’s ochtends, maar daar heb ik geen moeite mee. Op de middelbare school stond ik al vroeg op om voor toetsen te leren.”

Na de uitzending…

„Ga ik niet netjes met een mooi jurkje en de haartjes gekamd op de bank zitten. Dus… make-up eraf en joggingbroek en slobbertrui aan!”

Een kledingstuk dat ik nooit meer wegdoe…

„Is een paarse jurk in jarenzestigstijl die ik ooit in Berlijn kocht en waar ik altijd complimenten over krijg. Met die jurk zit ik dus altijd safe.”

