’Wekelijks zie ik gezichten afsterven door een mislukte fillerbehandeling’

Derma Filler. Application of hyaluronic acid, esthetic surgery, Germany Ⓒ Getty Images/Westend61

Cosmetisch arts Tom Decates maakt zich grote zorgen. Steeds meer jongeren gaan met een geretoucheerde selfie naar de kliniek. Ze willen zo veel mogelijk op de bewerkte versie van zichzelf lijken. Als een cosmetische ingreep niet goed gebeurt, kan dit tot heftige complicaties leiden. Decates heeft een wekelijks complicatie-spreekuur in het ErasmusMC in Rotterdam. „Hier zie ik de vreselijkste dingen voorbijkomen. Van hobbels en bobbels in lippen tot hele gezichten die zelfs langzaam afsterven.”