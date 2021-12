‘De prins is op dreef: de tweede kus van Prince Charming!’

De reden waarom Prince Charming na de ceremonie terug de Palazzo binnenkomt is de grootste anticlimax ooit. Althans voor de kijker. Niet voor Oogcontact Casper, want hij krijgt de volgende dag een speciaal momentje. Maar waarom moest die arme jongen zich weer in zijn pak hijsen om slechts die korte boodschap te horen? Hij stond al in zijn boxershort zijn tanden te poetsen, klaar om naast Jakop het bed in te duiken. Maar prins Chris laat hem eerst weer zijn kleding aan doen, om vervolgens na één minuut de villa weer te verlaten. Casper zelf keek hem uiteraard alleen maar aan met zijn grote blauwe ogen en antwoordde: ‘ik kijk ernaar uit’.

Gespierde concurrenten

Tijdens de groepsdate de volgende dag dacht ik even dat ik naar een aflevering van Expeditie Robinson aan het kijken was. Alleen wordt er deze keer niet gestreden om immuniteit of een verblijf op winnaarseiland, maar om een date. Daar zou ik ook harder mijn best voor doen. Tijdens een ellenlange uitleg van de proef - ik bedoel de groepsactiviteit - dacht ik nog steeds dat Chris elk moment ‘grapje’ zou zeggen en een potje beach volleybal zou gaan aankondigen. Maar nee, de mannen moeten zich toch echt tijgerend in het zweet werken. Ik hoor nog niemand klagen. Alles voor die felbegeerde één-op-één date.

De eerste blessures worden al bijna tijdens het kiezen van een gekleurd lintje opgelopen. Jeetje, wat is iedereen bloedfanatiek. Twijfelachtige Marcel springt als eerste in het water, maar verliest uiteraard zijn schoen. En Michael – blijkbaar de Pieter van den Hoogenband uit Venezuela – breekt zijn teen tijdens het parcours en rent vervolgens gewoon stug door. Spinninginstructeur Lars komt als eerste over de finish en deelt nog even een sneer uit naar de rest. Volgens hem is er een groot verschil tussen fit zijn en er fit uitzien, met uiteraard een verwijzing naar zijn gespierde concurrenten in de Palazzo. De prins geeft duidelijk wél de voorkeur aan een afgetraind lichaam en kroont Jakop tot grote winnaar.

Eerste kus

Hier ben ik het overigens helemaal mee eens, want OMG het beeld van Jakop en Michael hand in hand rennend over het strand is voor mij nu al het hoogtepunt van dit seizoen. Mag dit beeld a.u.b. op repeat? En in slowmotion? Een uur later komt Rick over de finish en dat hebben we geweten ook. Terwijl hij maar blijft klagen over de pijn, denk ik alleen maar; save the best for last. Want hallo; deze mooie man mag echt nooit meer zijn baard laten staan.

Dezelfde avond mag Jakop al zijn prijs innen. Hij en de prins gaan op de eerste romantische één-op-één date, maar voor de tweede keer koken. Dit keer geen pasta, maar lange worsten op de barbecue. Een sterrenhemel, flesje wijn en kaarsjes helpen vast ook mee, maar de chemie spat weer van het scherm. Het lijkt nu vooral prins Chris te zijn die erop los flirt. Hij stelt de een na de andere persoonlijke vraag en raakt hem steeds voorzichtig aan. En dan is er eindelijk de langverwachte kus bij het afscheid! De eerste kus van Prince Charming!

Ongemakkelijke pitch

Als de volgende ochtend iedereen bij het zwembad zit te chillen, komt de prins weer onverwacht op bezoek. Hij lijkt er een hele nieuwe tactiek op na te slaan. Of verveelt zich gewoon in zijn eigen hotel, dat kan natuurlijk ook. Zijn smoes is in ieder geval dat hij de beruchte eieren van Michael wil proeven. (Hoe lief was deze tip trouwens van Jakop!) Marcel pakt eerst zijn moment – althans een poging tot - en gaat naast Chris zitten. Want als die vervolgens op zijn beurt z’n shirt uitdoet slaat Marcel wéér dicht.

Eindelijk heeft de geblesseerde Michael zijn eerste momentje met de prins. Maar aan het kookeiland zijn de eieren nog niet gepakt of er staan alweer acht geoliede mannen om hen heen. Jimmy biedt ten minste op de achtergrond nog een glas water aan, maar Lars gaat naar mijn mening te ver. Die kaapt Chris gewoon ongegeneerd weg en onderwerpt hem aan een ongemakkelijke pitch. Zei hij nou echt; ‘bij ieder antwoord dat je geeft heb ik hetzelfde antwoord in mijn hoofd’?! (Heeft er iemand een teiltje?)

Mee naar bed

Gelukkig komt daar redder in nood Marcel. Hallo Marcel; vraag jij nou op klaarlichte dag de prins mee naar bed terwijl je ‘s avonds met een cocktail in je hand in neon gele crop top niet uit je woorden komt?! You go girl! En die daadkracht wordt vervolgens ook nog eens beloond met een kus. HOPPA! De tweede kus van Prince Charming! De prins is duidelijk op dreef. Helaas dubbelpech voor Michael. Een gebroken teen én een gebroken hart. Want nadat hij urenlang in de keuken eieren heeft staan kloppen, schuift de prins niet eens aan voor het ontbijt. Gelukkig blijft Michael met een big smile rondstrompelen, maar geef hem eens ongelijk. Dat zou ik ook doen als ik zulke tanden had.

Bij de ceremonie diezelfde avond zit ik in shock op de bank. Oogcontact Casper krijgt als enige geen dasspeld, terwijl hij zich die ochtend nog zo kwetsbaar heeft opengesteld. Deze keuze zag ik voor het eerst niet aan komen. Casper heeft door een emotionele gebeurtenis in het verleden een muur opgebouwd en geeft zich daardoor niet zo snel bloot. Chris heeft hier duidelijk geen tijd voor. Maar lieve prins, een muur breek je niet in een paar dagen af. Het is ten slotte een muur, geen houten schutting.

Spijt

De prins lijkt nog geen vijf seconden later spijt te hebben van zijn besluit, want hij komt wederom na de ceremonie terug naar de Palazzo. Deze keer rennend én in tranen. De tease van volgende week belooft één groot drama te worden! Ik wil er niet weer in trappen, want laten we eerlijk zijn het viel deze week wat spanning betreft vies tegen. Maar in aflevering 6 gaan er dus wél twee kandidaten met elkaar naar bed en een van hen het lijkt niemand minder dan porno-acteur Rick te zijn. Die vervolgens vrijwillig zijn koffers wil pakken! Dat is nog nooit gebeurd in de Nederlandse Prince Charming.

En ik weet niet wat voor transformatie de twijfelachtige Marcel heeft doorgemaakt in die paar dagen, maar die gaat als een speer. Tussen hem en de prins blijft het niet bij dat ene brave kusje… Waarschijnlijk heeft de peptalk van Jimmy geholpen. Nu maar hopen dat Jimmy zelf zijn eigen advies ook gaat opvolgen, want de prins sloot de ceremonie af met de woorden dat hij wat meer initiatief moet tonen. Ik zit er in ieder geval weer klaar voor, want het langverwachte drama lijkt eindelijk te gaan los barsten.