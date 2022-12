Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Strafrechter Cathérine (47): ’Met zo’n houding mag je wel wat extra tijd zitten, vind ik’

Door Esmir van Wering Kopieer naar clipboard

„’Het was een gevecht en ik heb gewonnen,’ zei hij.” Ⓒ Corné van der Stelt

Strafrechter Cathérine Nollen (47) deelt geregeld zware straffen uit, en komt veroordeelden nog weleens tegen als ze weer vrij zijn. Ze is getrouwd en heeft een zoon. Dit artikel stond in een eerdere VROUW Glossy. Momenteel ligt de nieuwste VROUW Glossy in de winkels.