Last van incontinentie? Zo kun je het verhelpen!

„Er bestaan twee soorten incontinentie: stressincontinentie en aandrangincontinentie. Stressincontinentie komt voornamelijk voor bij drukverhogende momenten, zoals hoesten, niezen en lachen. Hierbij verlies je vaak kleine hoeveelheden urine. De vrouwen kunnen hierdoor soms ook minder goed sporten.”

„Bij aandrangincontinentie kan de aandrang om te plassen niet tegengehouden worden. Voor de beeldvorming: wanneer je met een volle blaas én een volle boodschappentas voor de deur staat, je de deur niet snel genoeg open krijgt en je het niet kan ophouden, dan kan het makkelijk mis gaan. Het kan in dit geval zo zijn dat de blaas zich in één keer volledig leegt. Dat maakt dat aandrangincontinentie vaak belastender is, omdat dit onvoorspelbaarder is. Stressincontinentie en aandrangincontinentie kunnen ook tegelijk voorkomen.”

Oorzaken

Incontinentie kan voorkomen op elke leeftijd, maar het komt meer voor op latere leeftijd. „Aandrangincontinentie is enigzins vergelijkbaar met de incontinentie van jonge kinderen die pas doorhebben dat ze moeten plassen als het te laat is. Als een meisje lang in bed heeft geplast, is de kans groter dat zij later last zal hebben van aandrangincontinentie. We zien een toename vanaf het vijftigste levensjaar.”

Stressincontinentie ontstaat vaak na een vaginale bevalling. Er zijn ook andere risicofactoren voor stressincontinentie, zoals overgewicht of veel moeten hoesten. Al is er niet één bepaalde oorzaak voor incontinentie. Kluivers: „Als je naar stressincontinentie kijkt, wordt dit veroorzaakt door een probleem met de blaasuitgang en de kracht van de sluitspier. Een van de meest klassieke voorvallen is dat het steunweefsel na de bevalling afneemt. Dit zorgt ervoor dat er meer beweging komt in de plasbuis. Als de plasbuis vervolgens lager gaat hangen, kan de bekkenbodemspier minder ondersteunen. Daardoor verlies je makkelijker urine. Bij aandrangincontinentie zit er met name een probleem bij de spier van de blaaswand en de zenuwen. Urineverlies komt over het algemeen vaker voor bij verzakkingsklachten.”

Wat te doen bij/tegen incontinentie

„Het is belangrijk dat vrouwen een bewustzijn hebben van de bekkenbodemspier. Met bekkenfysiotherapie kan er gekeken worden of de bekkenbodemspier goed wordt gebruikt. Bij een fysiotherapeut kan je ook onder goede begeleiding oefeningen doen om incontinentie te verminderen. Dit is voornamelijk gericht op het versterken van de bekkenbodemspier en de spier op de goede momenten gebruiken. Een goede tip tegen stressincontinentie is om voor het niezen je bekkenbodem aan te spannen. Ook kan je bij de fysio blaastrainingen volgen, wat goed werkt tegen aandrangincontinentie. Eén op de zes vrouwen wordt door fysiotherapie voor de lange duur volledig droog. Dit betekent dat er geen last meer is van urineverlies na de behandeling bij de fysio.”

Volgens Kluivers is een operatie nog effectiever dan een behandeling bij de fysio: „Er kunnen kunststof bandjes onder de plasbuis worden geplaatst. Dit is een dagbehandeling waarbij je normaal gesproken binnen twee weken volledig bent hersteld. Met deze bandjes wordt de plasbuis ondersteund en de weerstand in de plasbuis verhoogd. Uit een onderzoek van Utrecht UMC blijkt dat meer dan driekwart van de vrouwen die de operatie hebben ondergaan, hier op lange termijn tevreden over zijn. Aan de andere kant komt in het onderzoek naar voren dat er ook risico’s aan de operatie kleven. Zo kan het kunststof materiaal bijvoorbeeld zichtbaar worden in de vagina. Dan is er een stukje van het geplaatste bandje zichtbaar in de vagina, dit kan leiden tot pijnklachten, bloedverlies en meer afscheiding. Er is ook nog een optie van bulkinjecties. Hierbij worden kleine bolletjes rondom de plasbuis gespoten. Deze behandeling is minder effectief maar kan soms toch de voorkeur hebben.”

Ook zijn er verschillende medicijnen die kunnen helpen tegen aandrangsincontinentie. „Helaas hebben de medicijnen vaak ook bijwerkingen, zoals een droge mond, droge ogen of obstipatie. Gelukkig verdwijnen die bijwerkingen weer als je ermee stopt, dus uitproberen kan meestal wel. Of er kunnen botox-injecties gespoten worden in de blaas. Dit verslapt de blaasspier, waardoor de blaas minder zal krampen. Dit voorkomt ongewild urineverlies, maar kan er soms ook voor zorgen dat het plassen tijdelijk moeilijk gaat.”

Kluivers wil graag iets meegeven aan vrouwen die last hebben van urineverlies. „Doe er wat mee. Kijk wat er precies aan de hand is en wat je ermee kan doen. De schaamte die vrouwen voelen voor dit soort problemen is namelijk vaak groot. Als je er last van hebt, voel je dan niet bezwaard om het probleem te delen.”

