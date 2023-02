Sylvia Geersen is Bachelorette: ’Ik was bloednerveus’

„De dag dat ik de mannen zou gaan ontmoeten op de rode loper was heel spannend. Maar het verliep niet vlekkeloos. Ten eerste was mijn koffer met al mijn jurken verdwenen op het vliegveld. We moesten als een speer in Zuid-Afrika een nieuwe garderobe gaan zoeken. Daarna stond ik bloednerveus op de rode loper, omdat ik de eerste ontmoeting zou hebben met de mannen, toen de stroom uitviel. Ook de extra generatoren waren kapot, dus de eerste ontmoeting kon niet doorgaan. Vervolgens kon ik mijn make-up eraf halen, mijn joggingsbroek aantrekken en mijn bed in duiken. Ik zou de dag erop de mannen pas gaan ontmoeten.

Rode loper

De volgende dag stond ik weer op de rode loper. Toen de eerste man uit de auto kwam, zag ik meteen grote voeten. Hij moest vast lang zijn, en dat was hij zeker. De mannen die daarna kwamen werden steeds langer. De eerste indrukken waren heel goed, het was een betoverend moment. En ook totaal niet ongemakkelijk.

Toen ik na de rode loper met alle mannen stond wist ik niet goed wat ik moest doen. Met wie moest ik gaan praten? Waar moest ik het dan over hebben? Er ging van alles door mij heen. Uiteindelijk ben ik gewoon gaan kletsen en brak het ijs. Daarna hoorde ik dat ik op date zou gaan met drie mannen. Dat klonk erg onnatuurlijk. Maar uiteindelijk was het hartstikke leuk, de sfeer was heel vriendschappelijk, en de mannen waren ook gezellig met elkaar aan het kletsen. Ik raad het iedereen aan om met meerdere mannen op date te gaan!

Vrijgezel

Vrijgezel ben ik nooit lang geweest. Mijn leven lang heb ik relaties gehad. Maar ik was al een tijdje single, en vond het op een gegeven moment te lang duren. Na mijn deelname aan Special Forces VIPS werd ik gevraagd voor de Bachelorette. Als ik Special Forces heb overleefd, overleef ik dit ook wel toch?

Met zoveel mannen tegelijk daten is intens. Eigenlijk houd ik überhaupt niet zo van daten. Maar hoe gaaf is het eigenlijk dat er een heel team op zoek gaat naar de liefde voor mij? Vervolgens vlieg je naar Zuid-Afrika, ben je op de mooiste locaties en zit je in een dikke villa. Dat is een droom die uit komt. Wie weet zit de ware erbij. Ik zag dit als de kans van mijn leven.

Verwachtingen

Verwachtingen had ik niet bij dit avontuur, de vorige seizoenen heb ik expres niet gekeken. Ik wilde namelijk geen voorbeeld hebben, maar dit avontuur ingaan als mijzelf. Ik draag mijn hart op de tong en ben van het extreme; óók met dit programma. Het grappige was natuurlijk ook dat ik eerst in een legerpakje stond, en nu in een prinsessenjurk.

De rozenceremonies waren erg heftig. Ik vond het moeilijk om mannen weg te sturen. Ik wilde niemand kwetsen en had met meerdere mannen echt een klik. Maar ik heb het goed proberen over te brengen wanneer iemand geen roos kreeg, met liefde en respect.

Uitkomst

Over de uitkomst mag ik natuurlijk nog niks zeggen, maar het wordt wel heel spannend. Richting de finale komt er zelfs een grote plottwist. Het wordt heel gaaf om naar te kijken. Je weet niet wat je ziet.

De Bachelorette is vanaf 2 februari elke donderdag te zien op Videoland.

