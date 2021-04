Moet de fietshelm verplicht worden?

Daar pleit de Vereniging Verkeersslachtoffers voor in De Telegraaf. Ze maken zich grote zorgen over de ontwikkelingen rondom de verkeersveiligheid in ons land. „We kunnen dit niet tolereren en het grootste aantal fietsdoden in 25 jaar vraagt om het invoeren van de helmplicht. Waar wachten wij nog op in Nederland, want het voorbeeld van de Europese landen is evident en laat een forse daling zien na het invoeren van zo’n plicht. Daarnaast is de roep vanuit de medisch specialisten groot om de helmplicht in te voeren,” zegt voorzitter Nelly Vollebregt tegen de krant.

Discussie

Ondertussen barst op Twitter de discussie los. Want, zo vraagt iemand zich af, zal de helmplicht er niet voor zorgen dat er nog meer mensen in de auto zullen stappen? Een ander tegenargument dat wordt opgeworpen is dat een helm niet berekend is op een aanrijding met een automobilist.

‘Schijnveiligheid’

Gevolgen

Praat mee

