Daghoroscoop 18 november - Dompel je niet in zelfmedelijden, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Vanaf volgend jaar mei raakt jouw openbare leven in een stroomversnelling; vanaf 5 juni tot oktober ligt de nadruk vooral op jouw carrière. Sta ervoor open om zaken te doen met vrienden, met mensen uit jouw sociale circuit, en wees ook bereid te socialiseren met degenen met wie je zaken doet.

RAM

Het wordt geen saaie dag als je moet werken. Doe jouw voordeel met een financiële tip; een kleine investering kan een ruime winst opleveren. Aan jouw wensen zal worden voldaan. Maak van jouw huis een prettig domein met mooie accessoires.

STIER

Neem plaats in de startblokken, want er zal een beroep op je worden gedaan. Er is vraag naar jouw speciale vaardigheden. Denken via een andere dan de gebruikelijke route kan ruime winst opleveren. Zakelijk zal het je goed gaan.

TWEELINGEN

Naarmate jij meer vertrouwen in jouw relaties hebt, krijg je meer vertrouwen in jezelf. Je kunt je zorgen maken over iets wat je met jouw geliefde moet bespreken. Je vreest dat dit niet in de smaak zal vallen bij vrienden.

KREEFT

Bekijk nauwlettend jouw verplichtingen en schrap wat niet echt noodzakelijk is. Doe, wat voor jezelf van belang is, en niet om anderen te plezieren. Dompel je niet in zelfmedelijden als ruzie ontstaat over iets wat jij fout deed.

LEEUW

Pluk de vruchten van een situatie waarvoor jij je hebt ingespannen. Iets wat achter de schermen gebeurt kan in jouw straatje van pas komen. Thuis is veel gaande. Maak af wat af moet zolang je energie hebt. Houd ideeën voor jezelf.

MAAGD

Iemand uit jouw verleden kan je verrassend beïnvloeden. Hard werken en doorzetten zal lonen. Atleten kunnen nu hoog scoren. Tijdens goede contacten met vrouwen kun je geneigd zijn vertrouwelijkheden prijs te geven.

WEEGSCHAAL

Een partner kan het onverwacht voor de wind gaan al zal het geld dat binnenkomt ook snel weer op zijn. Steek energie in jouw huis; verricht reparaties en controleer apparatuur. Iemand van vroeger kan ineens contact zoeken.

SCHORPIOEN

Verwacht niet het onmogelijke. Kies prioriteiten als jouw werklast zwaar is. Ga naar de huisarts als je niet fit bent, zodat een virus tijdig onderdrukt kan worden. Wees eerlijk tegen jezelf als een liefdesrelatie niet goed spoort.

BOOGSCHUTTER

Zorg dat rekeningen betaald zijn en dat je wat extra geld op zak hebt. Iets wat je al geruime tijd voorbereidt kan nu van start. Een partnerschap kan je een verrassing bezorgen. Wek met flirten geen verkeerde illusies.

STEENBOK

Doorbreek jouw routine en ga spontaan iets leuks doen. Het leven heeft mooie dingen voor je in petto. Door jezelf te blijven trek je ongekende mogelijkheden aan. Een blind date kan zomaar een voltreffer blijken.

WATERMAN

Je kunt een bemiddelende rol spelen voor een vriend of collega. Rustig gedrag zal een kalmerend effect hebben op de mensen om je heen. Je kunt bijval oogsten als je betrokken raakt bij het schrijven van een programma of concept.

VISSEN

Een ontmoeting kan tot een hechte vriendschap uitgroeien. Wat je vandaag ook onderneemt het zal soepel verlopen. Maak gebruik van digitale technologie om jouw boodschap sneller en goedkoper op anderen over te brengen.

