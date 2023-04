MMA-vechter Denise Kielholtz: ’Ik zat huilend naast mijn vader’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

“Geluk zit voor mij in de kleine dingen. Ik ben dankbaar voor alle momenten die ik met mijn lieve man en bonuszoon heb, en ik geniet van elke training. Dat was vroeger heel anders; toen hing mijn geluk vooral af van het wel of niet winnen van wedstrijden. Daar kom ik later in het interview nog wel op terug.

Mijn lichaam is eigenlijk mijn werk, dus gezond leven is heel belangrijk. Trainen, voeding en rust staan centraal.”

Hoe vaak sport je?

“Zes dagen per week. Mixed martial arts is een combinatie van allerlei vechtsporten, dus ik doe veel verschillende dingen. Mijn trainingen variëren van worstelen tot krachttraining en van judo tot conditietraining.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

“Ik heb een voedingsschema en ben daardoor eigenlijk altijd met voeding bezig. Suikers en te veel zout zijn een no go. ‘s Ochtends eet ik bijvoorbeeld kwark met nootjes. Als lunch ga ik voor een geroosterde boterham met kipfilet en in de avond staan er heel veel groenten op tafel met een stukje vis of kip.

Zo’n eetpatroon klinkt misschien intens, maar ik heb er geen moeite mee. De structuur vind ik juist prettig. Wanneer er geen wedstrijd in aantocht is, mag ik op zaterdag en zondag een beetje zondigen. Daar kan ik wel echt van genieten.”

Wat is je grootste zonde?

“Ik ben gek op koekjes en chocolade. O, en cheesecake! Alles dat zoet is eigenlijk, haha.”

Zit jij momenteel op je streefgewicht?

“Over vijf weken staat er een wedstrijd op de planning, waarvoor ik 57 kilo moet wegen. Dat is de gewichtsklasse waarin ik vecht. Nu weeg ik 60,5 kilo, dus er moeten nog een paar kilo’s af.”

Hoe ben je in de vechtsport terecht gekomen?

“Als klein meisje was ik heel verlegen. Ik wilde niet in de schijnwerpers staan en durfde geen contact te maken met andere kinderen. Op mijn negende heeft mijn vader mij op judo gezet, in de hoop dat ik daardoor wat steviger in mijn schoenen kwam te staan.

De eerste les herinner ik me nog goed: de geur van de mat, de rennende kinderen… en ik die huilend naast mijn vader zat. Er liepen wat jongens voorbij die mij uitlachten om mijn tranen. Dat zette iets in gang. Ik besloot ze aan te pakken op de mat. Dat heb ik gedaan en sindsdien ben ik tot over mijn oren verliefd op vechtsport.”

Wat was het moeilijkst in jouw carrière?

“Dat zijn toch de tegenslagen, zoals het verlies van een wedstrijd. Er komen zoveel emoties bij dit werk kijken. Als de uitkomst anders is dan je graag zou willen, is dat een hele grote teleurstelling. Vroeger was ik na een verloren wedstrijd echt een maand lang chagrijnig.

Mijn man was ook professioneel kickbokser. Hij is iets ouder dan ik en heeft zijn carrière al achter de rug. Een paar jaar geleden raakte hij in een depressie. Daar heeft hij zichzelf uitgevochten; iets waar ik enorm veel respect voor heb. Hij stond ‘s ochtends om half vijf op om te gaan hardlopen en mediteren kwam er als een herboren mens uit. Dat deed mij realiseren dat winnen en verliezen heel dicht bij elkaar liggen. Het gaat niet alleen om de uitkomst van een wedstrijd, maar ook om de pure passie en inzet die daaraan voorafgaat.”

In de vechtsportpodcast van De Telegraaf vertelt Denise Kielholtz over een periode van twijfel na drie nederlagen op een rij en onthult dat ze na lang wikken en wegen heeft besloten het roer om te gooien:

Merk je dat je anderen inspireert?

“Ik geef regelmatig kickboks-clinics aan jonge meiden. Vooral tienermeiden, want ik weet nog heel goed hoe lastig de pubertijd kan zijn. Voor veel meiden is dat een periode van ontdekking. Je lichaam verandert en je leert jezelf steeds beter kennen. Daar wil ik hen op deze manier graag in begeleiden.

Daar krijg ik veel mooie reacties op. Zo kwam er na een clinic laatst een meisje van een jaar of vijftien naar me toe. Ze had een high light van één van mijn wedstrijden gezien en vertelde dat ze daar kippenvel van had gekregen. Dat ik haar zo inspireerde, voelde als een grote overwinning.”

Tip gezond leven

“Zorg dat je dagelijks blijft bewegen en houd je eten in balans. Als iedereen dat zou doen, weet ik zeker dat we allemaal heel oud gaan worden.”

