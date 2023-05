Daghoroscoop 6 mei - Sterrenbeeld Steenbok: Stel je positief op!

VANDAAG JARIG

Het succes dat jij in het verleden hebt bereikt is niet uit de lucht komen vallen, maar biedt geen garantie voor de toekomst. Terwijl bazen niet altijd hebben meegewerkt hebben zij jou wel gemotiveerd er stevig tegenaan te gaan waardoor het harde werken van de laatste jaren nu zijn vruchten zal afwerpen.

ZONDAG JARIG

Qua carrière zal het je goed gaan en dat geldt ook voor 2024. Als jij het imago hebt opgebouwd van een succesvol iemand, straal dat dan uit! Op liefdesgebied zal geestelijke gelijkwaardigheid steeds belangrijker voor jou worden en zal jouw sociale leven steeds meer gerelateerd zijn aan jouw werk.

STERRENBEELD RAM

Geen goed moment om een contract of document te tekenen, jij kunt in een te speelse stemming zijn en meer zin hebben in ontspanning. Woorden kunnen jou ontglippen met de snelheid van het licht nu jouw welsprekendheid toeneemt.

STERRENBEELD STIER

Het gevoel kan jou bekruipen dat je niet goed bezig bent, maar laat dat je niet stagneren. Vraag steun, want jij kunt op meer dan genoeg hulp rekenen. Je zult verbaasd zijn hoe alles op z’n pootjes terecht komt. Handhaaf de normale routine.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Gebrek aan energie bedreigt je waardoor jij datgene wat men van jou verwacht liefst van je af zult duwen. Laat klussen die optimale concentratie of aandacht voor details vereisen liggen. Raak niet uit balans door een overdosis informatie.

STERRENBEELD KREEFT

Compromissen zullen een rol spelen maar weet wel wat jij zelf wilt en niet alleen wat anderen willen. Blijf rustig als je je niet 100% voelt en laat sociale verplichtingen, sport of een training eens aan je voorbij gaan.

STERRENBEELD LEEUW

Langzaam maar gestaag is het motto voor dit weekend. Houd je liever bezig met persoonlijke belangen dan je te storten op een veeleisend project. Als jij geen zin hebt in een feestje dan is dit een ideaal weekend om jouw eigen ding te doen.

STERRENBEELD MAAGD

Je zult genieten van teamwerk maar moet de behoefte onderdrukken om alles en iedereen te controleren. Emoties kunnen een conflict uitlokken en dat zal weer tot schuldgevoelens leiden; tracht te doorgronden wat jou dwars zit.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Dit kan zo’n weekend zijn dat jij op het juiste moment op de juiste plaats bent met gunstige mogelijkheden voor jou. Houd de ogen wijd open en sta klaar om kansen te grijpen. Humor is nodig om de harmonie te bewaren.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Exactheid is jouw sleutel tot succes. Details moeten niet over het hoofd worden gezien; teneinde het totaalbeeld te kunnen begrijpen moet jij weten hoe de stukken in elkaar passen. Doe bepaalde kwesties niet als onbelangrijk af.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Blijf mensen die humeurig zijn uit de buurt. Kosmische energie zal gemakkelijk tot onmin leiden zeker als jij een religieus, politiek of filosofisch onderwerp aansnijdt. Jij kunt iemands motieven verkeerd inschatten.

STERRENBEELD STEENBOK

Probeer niet om anderen te betrekken bij een ruzie met jouw geliefde want hun tussenkomst zal de situatie alleen maar verergeren. Het beste advies is: luister naar jouw hart, stel je positief op – liefde moet van twee kanten komen.

STERRENBEELD WATERMAN

Jouw karakter en vastberadenheid kunnen worden getest. Besef dat klagen of het oneens zijn de relatie met mensen die jou dierbaar zijn kan verstoren. Ga een eind lopen teneinde constructief overtollige energie te lozen.

STERRENBEELD VISSEN

Zet jouw gezondheid en fitness bovenaan jouw prioriteitenlijst. Je vervalt makkelijk in slechte gewoonten zoals stilzitten en consumeren. Verander jouw routine. Het kan twee of drie weken duren om iets te veranderen, maar het is te doen.

