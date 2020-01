Met welke bekende Nederlander zou jij op date willen?

Valentijnsspecial

Ja, het kan dus zomaar dat je tijdens je deelname aan First Dates gekoppeld wordt aan een bekende Nederlander. Radio-dj Giel Beelen, actrice Mariska van Kolck, stylist Maik de Boer, presentator Sipke Jan Bousema en actrice Yvonne Coldeweijer doen namelijk eenmalig mee aan het programma.

Dat maakte BNNVARA bekend op Instagram. De vijf zitten in de First Dates Valentijnsspecial die 14 februari te zien is op NPO3.

Favoriete bekende Nederlander

Hoe zou jij het vinden als jouw favoriete bekende Nederlander ineens binnen komt wandelen en zich voorstelt als jouw date van de avond? Wie weet klikt het geweldig en komt er een regelrechte droom uit.

Praat mee

Met welke bekende Nederlander zou jij zo’n first date willen hebben? Zou je nóg zenuwachtiger worden dan je al was en sla je dicht – of praat je hem de oren van het hoofd, omdat je niet weet of je ooit nog tegenover hem kunt zitten?

