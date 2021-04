’Ik ben mijn zoon (24) spuugzat, maar hij wil het huis niet uit’

„Eigenlijk had mijn zoon drie jaar geleden het huis al uit gemoeten, maar het is nu eenmaal zo gelopen”, schrijft Anne. „Nu hij 24 is, is hij zo gewend geraakt aan zijn makkelijke leventje, dat hij met geen mogelijkheid meer weg te krijgen is. Hij vindt het allemaal wel best zo. Hij kan iedere avond kosteloos aanschuiven bij het avondeten dat ik op tafel zet, terwijl hij zich laksig verschuilt achter de krappe woningmarkt voor studenten. Een eigen plek vinden? Mam, wat denk je zelf?! Hij doet alsof ik hem iets belachelijks voorschotel.”

„En als het daar nou bij bleef… Hij gedraagt zich ook nog eens regelmatig onhebbelijk en vindt dat hij volledig in zijn recht staat in deze situatie. Ik wíl wel een vuist maken, maar het lukt me niet. Ik kan hem immers ook niet letterlijk bij de lurven pakken en op straat zetten. Wat moet ik doen?”

Moeders wil

„Deze moeder heeft groot gelijk dat ze hier een punt van maakt”, begint kinder- en jeugdpsycholoog Marga Akkerman. „Conflicten tussen ouder en kind zijn op deze leeftijd dé aanleiding voor een kind om uit het ouderlijk huis te vertrekken. Het lijkt er alleen op dat de moeder de gehele verantwoordelijkheid naar zich toe trekt en opzij schuift wat zij zelf wil. Ze schrijft voornamelijk over het gedrag van haar zoon, terwijl het nu het belangrijkste is om voor zichzelf glashelder te formuleren hoe zij het zélf graag ziet en dat vervolgens aan haar zoon te vertellen.”

Geen tegenspraak

„Ga als moeder voor jezelf na: als jij voor 100 procent hebt besloten dat het tijd is dat je kind voor zichzelf gaat zorgen, dan wordt het ook tijd dat je dat voor eens en voor altijd aan hem duidelijk maakt. Als je dat kort en bondig en zonder ruimte voor tegenspraak overbrengt, merkt jouw zoon dat het menens is en kan het niet anders dat hij gaat inzien dat je gelijk hebt.

Eeuwige conflicten

„Kies dus een rustig moment, ga er goed voor zitten en deel hem jouw besluit mee zonder twijfel. ’Ik heb besloten dat het tijd is dat je op jezelf gaat wonen. Jouw ontwikkeling staat op het spel. Dit staat niet ter discussie, dus gaan we het nu hebben over hoe je dat kunt aanpakken.’ Punt. Geen toelichting, geen discussie, die tijden zijn geweest. Hiermee gooi je het dus echt over een andere boeg: het is nu maar eens klaar met die eeuwige conflicten. Als jij namelijk keer op keer slechts blijft benoemen dat je zoon de gezelligste niet is thuis, en dat hij voor zijn eigen eten moet gaan zorgen, zal hij denken: ja hoor, het zal wel, dat zeg je al jaren. Als je écht verandering wil, ga dan eerst de verandering bij jezelf zoeken en die overbrengen op je kind.”

Niet in de steek laten

„En ja, over die krappe woningmarkt heeft hij heus wel een punt, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat erom dat hij niet wil en al veel te lang smoesjes gebruikt. Zijn moeder heeft hem waarschijnlijk al heel lang bediend! Dat betekent natuurlijk niet dat je hem als moeder ook maar direct in de steek moet laten, integendeel. Je kunt aanbieden hem te helpen en ideeën aandragen om zijn zoektocht te versnellen. Je kunt voorstellen dat hij eens naar een makelaar gaat en, als hij dat wil, dat jij met hem meegaat. En natuurlijk hoef je niet direct van hem te verlangen dat hij na jullie gesprek binnen drie weken een ander huis heeft, maar termijnen stellen is wél handig. Binnen zes weken moet er op z’n minst een plan zijn. Je kind weet donders goed dat dit een onderwerp is, het komt niet uit de lucht vallen.”