Deel 205: ’Je bent de beste minnaar die ik ooit heb gehad’

Donderdag

„Ik moet er niet aan dénken om 30 te worden”, verzucht Dani. Ik kan haar wel slaan, omdat ze donders goed weet dat mijn dertigste verjaardag al drie jaar geleden was. Ik zeg niets en neem een grote hap taart. „Dat je dat dúrft”, gaat Dani pesterig verder. „Op jouw leeftijd blijft natuurlijk alles op je heupen hangen.”

Ik geef een duw tegen het schoteltje, waardoor de rest van mijn taart op haar schoot belandt. Dani begint te gillen. „Mijn nieuwe jurk! Deed je dat expres?” Ik schud van nee en begin omstandig te poetsen, waardoor ik de vlek alleen maar groter maak. Dan begint Dani te zeuren of ik een feestje geef. Alsof ik haar dan zou uitnodigen.

„Nee”, zeg ik. „Komend weekend ga ik uit eten met mijn moeder, zus en beste vriendin. En vanavond ga ik iets leuks doen met een vriend.” Ik durf niet ’mijn vriend’ te zeggen. Dani weet natuurlijk dat Tom is overleden en ik heb geen zin om haar uit te leggen dat Mark mijn getrouwde minnaar is. Daarvoor heb ik haar nét iets te begerig naar Mark zien kijken.

De dag kruipt voorbij tot het eindelijk half 6 is en ik op de fiets naar het Hilton stap. Ik ben zenuwachtig. Mark had gezegd dat dat ik al mijn seksuele grenzen over zou gaan. Wat zou hij daarmee bedoelen? Iets SM-achtigs? Hij had me geen opdracht gegeven om speciale kleding aan te trekken of zoiets. Ik heb mijn meest sexy lingeriesetje aangedaan. Het is een beetje te klein. Mijn borsten puilen eruit. Nou ja, meestal trekt Mark het toch meteen uit. Maar ik móet echt afvallen.

Mijn telefoon piept. ’Ga meteen naar boven en klop aan bij kamer 304.’ Ik stap in de lift. Mijn wangen zijn knalrood en mijn hart klopt als een bezetene. Wat staat me te wachten?’ Dan ben ik er. Ik klop aan. De deur zwaait open. In de deuropening staat een onbekende man, vrij klein, met donker haar en donkere ogen. Ik schat hem een jaar of 40. Hij is bruin en gespierd en draagt niets anders dan een witte handdoek op zijn heupen. Wie is dit?

„Hoi”, zeg ik aarzelend. “Ik ben bang dat ik in de verkeerde kamer ben beland.” Maar de man geeft me een hand en noodt me verder te lopen. „Hoi. Ik ben Reinier. Ook wel bekend als Gigolo Reinier. Ik ben je verjaardagscadeautje. Gefeliciteerd! Heb je zin in een glaasje champagne?” Maar ik deins achteruit. Wie is dit?

„Misschien vraag je je af waar Mark is”, gaat hij verder. “Dat merk je vanzelf. Zal ik gewoon rustig beginnen met een lekkere massage? Je hoeft niets te doen waar je geen zin in hebt. Kleed je gewoon rustig uit en ga op bed liggen. Als je niet wil dat ik verder ga, zeg je gewoon ’stop’.” Ik aarzel, maar doe dan toch wat hij zegt. Ik doe mijn jurkje, panty en pumps uit en ga dan op mijn buik liggen.

Hij giet wat olie in zijn hand en begint met masseren. Langzaam masseert hij mijn nek en mijn schouders. „Wat ben je gespannen”, zegt hij. “Volgens mij heb je heel veel last van stress. Geef je maar een beetje aan mij over.” Vervolgens masseert hij mijn voeten, kuiten en bovenbenen. Dan stopt hij. „Mag ik je billen aanraken?”

Als ik instemmend knik, masseert hij mijn billen vakkundig. Hij slaat geen plekje over. Het voelt fantastisch. Is die man fysiotherapeut of zo? Dan vraagt hij me of ik me om wil draaien. Natuurlijk wil ik dat. Ik ben ongelooflijk opgewonden en wil hem alleen maar meer op en in me voelen. Ik kreun. En als hij vraagt of ik mijn ogen wil sluiten, doe ik dat natuurlijk meteen. Toch bindt hij een sjaaltje voor mijn ogen om er zeker van te zijn dat ik echt niets meer zie.

Zijn vingers glijden over mijn buik, naar mijn heupen en uiteindelijk tussen mijn benen. Hij cirkelt langzaam met zijn vingers over mijn clitoris om ze dan uiteindelijk in me te steken. Vervolgens trekt hij zijn hand weg en ik slaak een verlangende gil. „Niet stoppen, alsjeblieft!”

Dan duwt hij met één hand mijn polsen boven mijn hoofd en begint me met zijn andere hand te vingeren. Ik denk er niet aan dat ik deze man nog maar twintig minuten ken. Dat hij dit al met honderden andere vrouwen heeft gedaan. Dat het zijn werk is. Ik wil alleen maar meer van hem. En dat zeg ik hem ook. Ik zeg ook dat hij me nu zo snel mogelijk moet neuken, omdat ik het anders niet meer uithoud.

Maar dat weigert hij. Hij legt uit dat dit niet tot de afspraken behoort die hij met zijn ’opdrachtgever’ heeft gemaakt. En dat maakt me razend. Mijn woede en de professionele manier waarop hij mijn clitoris bespeelt, zorgen ervoor dat ik heel heftig klaarkom. Ik kreun en gil en probeer hem bovenop me te trekken. „Kus me, neuk me, maak me gek”, zucht ik. „Je bent de beste minnaar die ik ooit heb gehad. Ik wil je. Ik wil je NU!”

Hij zegt niks. „Met die stomme opdrachtgever van je heb ik niks te maken”, ga ik verder. „Hij kiest toch weer voor zijn vrouw. Ik betaal je dubbel als je nu verdergaat. Alsjeblieft?”

Vervolgens trek ik het sjaaltje van mijn ogen in de hoop dat Reinier wél luistert als ik hem aan kan kijken. Maar dan vang ik de ijskoude blik op van Mark, die op een stoel in de hoek van de kamer zit. Huh? Waar komt hij ineens vandaan? En… hoe lang zit hij daar al?

