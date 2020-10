Moet er een quarantaineplicht komen?

„Het verplicht opleggen van de quarantainemaatregelen is een uiterste stap en fungeert als de spreekwoordelijke stok achter de deur”, schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. In een interview met AT5 licht hij toe: „Als je positief getest bent, of je bent in contact geweest met iemand die positief was, en de GGD zegt: ’Ga met je kont op de bank zitten’, dan ga je gewoon met je kont op de bank zitten. Daar gaan we dan ook niet over discussiëren en zeggen: ’We snappen dat het heel moeilijk is’. Dat moet je gewoon doen.”

Quarantaineplicht

In Duitsland bestaat de quarantaineplicht al langere tijd - al voordat de coronacrisis uitbrak zelfs. Duitsland heeft namelijk in de infectieziektenwet opgenomen dat het volk verplicht mag worden om thuis te blijven bij een uitbraak, zodat de regering snel kan handelen. Wie zich daar nu niet aan de coronaregels houdt, riskeert een boete van maximaal 25.000 euro.

In een interview in Trouw met het federale ministerie van volksgezondheid in Berlijn blijkt dit te werken. „Hoe vaak de autoriteiten in de deelstaten zo’n boete opleggen, en van welke hoogte, weet ik niet. Maar de meesten hier in Duitsland houden zich aan de regels. Er is wel een aantal mensen dat protesteert tegen de coronarestricties, maar dat is een minderheid.”

Praat mee

