Schattig, maar 24/7 hoofdpijn: ’Koop die honden niet meer!'

Wake up

Ja, ik draai mijn hoofd ook altijd even om, als ik weer iemand met een hond-formaat-cavia zie lopen, niet zelden voorzien van kleren of half verstopt in een designerhandtas. En dan maak ik vaak ook een bijpassend ’aaahww-geluid’ ter vertedering. Ik hou van dieren, soms meer dan van mensen. Maar feitelijk zou je de eigenaren van zulke hondjes met de vlakke hand een klap in het gezicht moeten geven. Zo van ’Wake up! Je hond lijdt – en goed ook!’

Hoofdpijn

Dat populaire honden worden doorgefokt is een gegeven. Dat schattige kleine koppie van de Cavalier King Charles Spaniel of de chihuahua, heeft 24/7 hoofdpijn, de hersenen passen er namelijk niet meer in. En de Franse Bulldog heeft het hartstikke benauwd, door een veel te korte voorsnuit. De immer populaire labrador zeer heeft grote kans op een heupafwijking. Er is door al dat gefok vrijwel geen hondenras te vinden zónder problemen.

Testen

Ik heb ook een rashond; een Jack Russell. Die heb ik niet zomaar, zonder enige kennis van zaken aangeschaft. En ook niet bij zomaar iemand. De fokster van onze Puck heeft een jarenlange staat van dienst hebt en heeft één, hooguit twee nestjes per jaar. Ze laat haar honden uitgebreid testen. Ze heeft liever een iets grotere Jack Russell die goed in z’n vel zit, dan een heel klein gefokte die van alles mankeert. Aan alles voel je dat je bij haar een dierenliefhebster treft en zo hoort het.

Misdadig

Een beetje op kleur of op haarsoort fokken, snap ik ergens nog wel. Maar net zolang doorfokken tot je een complete hond in een lichaam van één kilo lichaam hebt weten te proppen is gewoon misdadig. En zo’n hond kopen ook. Veel hondeneigenaren schijnen het niet te weten, dat hun koddige caviahond zoveel pijn lijdt. Hoezo weet je niets van het hondenras dat je koopt af? Het is een dier, waaraan je je zomaar voor 12-15 jaar committeert! Lees je in!

Kleertjes

Eigenlijk is alles zielig aan die kleine beestjes. Lekker spelen met andere honden zit er niet in, want een beetje lomp gedrag kan al letsel veroorzaken. Een hond hoort niet in een handtas. Of in een kinderwagentje. Een hond hoort ook geen kleertjes aan te hebben. Een hond hoort zijn leven niet grotendeels te slijten op jouw arm, omdat je als de dood bent dat iemand anders ’m anders per ongeluk vermorzelt met z’n schoenmaat 45.

Scan

Het kan er bij mij niet in dat de eigenaren van deze hondjes kunnen wegkijken en doen alsof er niets aan de hand is. Als je zo’n hondje hebt, hoor je minstens bij je dierenarts te laten checken of er problemen zijn. Een scan kan dit uitwijzen. En als er sprake is van hoofdpijn, heeft het diertje zware, morfineachtige pijnstillers nodig om een beetje oké te leven. Zo hoort het toch niet te zijn?

#dogsofinstagram

De vraag bepaalt het aanbod. Zolang rijke papa’s voor hun verwende dochters chihuahuas blijven kopen (want dat doet het zo goed op Instagram, #dogsofinstagram) of een pluizige keeshond gezien wordt als onmisbaar modeaccessoire, blijft de broodfok van deze diertjes doorgaan. Een verbod op het fokken van dieren met uiterlijke kenmerken die hun welzijn schaden is er al. De regels moeten alleen veel duidelijker.

Gezond verstand

En wij kunnen er met z’n allen ook iets aan doen. Spreek elkaar er op aan. Want ís niet normaal dat je nichtje zo’n hond voor haar 16e verjaardag krijgt. Hou mensen tegen, wijs ze op de vele publicaties of laat ze een dierenarts of rashondenvereniging raadplegen. Vraag die vriendin met zo’n hond of het dier al onderzocht is. Laat ze zich verplaatsen in dat dier dat een levenlang lijdt. Met een beetje gezond verstand moet je er dan toch wel komen?