Zingen is zijn lust en zijn leven. Kyan Boelsma (14) hoefde nog maar één auditieronde door te komen om mee te mogen doen aan The Voice Kids. Totdat corona roet in het eten gooide. Door het noodzakelijke verplaatsen van de opnamedagen is Kyan inmiddels te oud voor deelname. VROUW sprak moeder Brenda Loerakker (51).