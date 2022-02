’Overmars is een held en de vrouwtjes moeten niet zo moeilijk doen’

Verkeerd bezig

„We hebben het volgende #metoo schandaal te pakken, kunnen we wel stellen. Met The Voice nog vers in ons geheugen, is het nu bij Ajax mis. Marc Overmars stuurde grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega's en had niet door dat hij daarmee verkeerd bezig was. Het is toch wat hè? Zo’n man trekt een hele voetbalclub uit de ellende, lijkt dus over een prima functionerend brein te beschikken, maar voelt even niet aan wat je met vrouwen wel en niet kan doen.

Niet zo moeilijk

Marc is niet de enige die het niet helemaal aanvoelt. Heel wat mannen doen namelijk precies hetzelfde wat hij deed. En mocht je je afvragen hoe talloze mensen deze nieuwe rel beoordelen, moet je even scrollen door wat commentaren op social media. Ach, ik kan het hier ook wel even voor je samenvatten anders: ’Slaan al die vrouwen niet gewoon een beetje door?’ Want daar komt het dus op neer; de vrouwtjes moeten niet zo moeilijk doen.

Sterkte

Ene Jules (afbeelding van voetbaltribune als profielfoto op Twitter) stelt dat Overmars een held is en blijft. ’Als je wat hebt, kun je elkaar er toch gewoon op aanspreken? Nu is deze man voor de rest van zijn leven een viezerik. Jammer, zielig voor hem en zijn familie.’

Zou Jules een vrouw hebben? Een dochter? Een zus? Misschien kunnen we Marc inderdaad even met z’n allen een kaartje met ’sterkte’ erop sturen. Want wat er nu gebeurt is natuurlijk vooral voor hem verschrikkelijk en niet voor al die vrouwen die zich er doodongemakkelijk onder hebben gevoeld en nu ongetwijfeld nog voelen.

Het veld ruimen

Je zou misschien denken dat nu de bom is gebarsten in de wereld van The Voice én de grootste voetbalclub van ons land, geen vrouw zich nog gehinderd hoeft te voelen haar seksueel gefrustreerde baas of collega te confronteren, maar dat is natuurlijk niet het geval.

Want zou jij het doen? De baas van het kleine advocatenkantoor, voor wie je al jaren werkt bijvoorbeeld, aanspreken op zijn onbehoorlijke gedrag? Nee hè? Want dan stapt hij niet op. Nee, dan mag jij met je hysterische gezeik het veld ruimen – voor jou tien anderen namelijk.

Geen grenzen

Het gebeurt overal, echt overal. In dat leuke bakkerijtje, gerund door een vent. In het ziekenhuis waar de hoofdarts geen grenzen respecteert. In het restaurant waar je je verder zo fijne baan hebt, maar waar de eigenaar je ieder weekend voorziet van een paar ’amicale’ tikjes op je kont.

Je kunt er wel wat van zeggen, maar tegen wie? Ja, tegen de man die het doet, vindt Jules. Je hoeft er alleen geen raketgeleerde voor te zijn om te voorspellen dat zo’n ’man in charge’ daar niet zo heel goed op zal reageren.

Wereld op z’n kop

En het zijn niet alleen mannen die vinden dat de vrouwtjes niet zo moeilijk moeten doen; ook heel wat vrouwen vinden het zwaar overtrokken. ’Kijk eerst eens naar jezelf, voordat je andermans leven kapot maakt. We moeten ook wel ergens tegen kunnen’, aldus Anja op Facebook. En zo wordt normaal gemaakt wat niet normaal is. En de dader tot slachtoffer gebombardeerd. Het is de wereld op z’n kop.

Arme mannen

We zijn er nog niet, nog lang niet, en het is een absolute illusie te denken dat het tij hier gekeerd wordt. Rodric laat op Twitter in elk geval merken dat hij de kern van het probleem volledig inziet. Hij slaat de spijker op z’n kop, zeg maar. ’Elk seizoen moet er iets misgaan. Wanneer de situatie heel goed is, komt er steeds iets dat alles verpest.’

Tja. Mijn hart gaat daarom uit naar alle Ajax-supporters die deze tegenslag de komende periode een plekje zullen moeten gaan geven. Al die arme mannen toch…”