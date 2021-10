Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Yolande verhuisde naar het platteland: ’Mij krijg je niet terug naar de stad’

Door Yolande van der Sande Kopieer naar clipboard

„Motorzagen en zitmaaiers produceren een hoop decibels en hanen kraaien écht als de zon opkomt, elke dag!” Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Journalist Yolande van der Sande groeide op in de Betuwe, maar verhuisde al snel naar Utrecht. Vervolgens woonde ze in Amsterdam en Haarlem. En nu? Ze is toch weer teruggevlogen naar het platteland.