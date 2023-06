Daghoroscoop 10 juni - Sterrenbeeld Schorpioen: Een rijkdom aan kansen!

VANDAAG JARIG

Liefde kan dit jaar op elk moment en overal toeslaan en voor de nodige opwinding zorgen, maar ook voor verwarring. Instabiliteit is de prijs die je voor opschudding moet betalen. Een huwelijk wordt voorlopig afgeraden, maar kan volgend jaar zomaar en plotseling plaatsvinden.

ZONDAG JARIG

Geestelijk leven is belangrijk voor jou. Je hebt op dat gebied geëxperimenteerd, veel geleerd en kunt geroepen voeje len jouw ervaringen met anderen te delen. Wees echter terughoudend als het om religie gaat. Zoek zelf aansluiting bij een spiritueel gezelschap, of charitatieve instelling.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Wees gematigd in woord en daad. Als jij van alcoholhoudende drank houdt of een verslaving hebt kan het noodzakelijk zijn om in het weekend vroeg aan de rem te trekken. Zorg voor rust en stabiliteit en zet geen roze bril op.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Een politieke gebeurtenis in jouw buurt kan interessant zijn, jouw geest verbreden en in contact brengen met inspirerende mensen. Je kunt het besluit nemen je actief in te zetten voor een publieke zaak. Ook een buitenlandse reis is mogelijk.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Volg jij een dieet blijf dan uit de buurt van delicatessenwinkels en banketbakkerijen, want je gaat geheid voor de bijl. Probeer, als je moet werken, ’nee’ te zeggen tegen extra taken. Laat anderen maar meer doen, dat kalmeert.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Alles wijst in de richting van plezier en ontspanning. Trek er op uit met jouw partner en kinderen en heb elkaar lief. Door als vrienden met elkaar te praten krijg je meer inzicht in elkaar. Verstandig speculeren kan nu succesvol zijn.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Een paar obstakels kunnen de weg naar vooruitgang blokkeren en problemen met apparatuur zullen jou frustreren. Verander iets in huis als jij gesteld bent op luxe en comfort. Houd daarbij rekening met de wensen van jouw partner.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Vleierij, charme en humor kunnen overtuigend voor jou werken. Een goed gesprek met buren of kinderen zal de lucht zuiveren en kan bovendien nuttige informatie opleveren. Let op jouw bezittingen en ga niet in op een louche voorstel.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een misverstand met iemand die jou na staat kan eenvoudig uit de weg worden geruimd als je de ander de kans geeft zonder te onderbreken z’n zegje te doen. Ga daarna winkelen; dat verjaagt stress en werkt therapeutisch.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een rijkdom aan kansen en ideeën kan jou het hele weekend bezighouden. Feestjesgevers zullen dankbaar gebruik maken van jouw talent een huis te verfraaien. Sociale activiteiten kunnen de deur openen naar een nieuwe hobby.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Kom op verhaal, zoek rust en verwen jezelf. Daarna ben je weer klaar om mensen te ontmoeten en levendige gesprekken te voeren. Wees in het belang van jouw gezondheid en welzijn bereid zaken uit handen te geven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Met veel verplichtingen zul je er niet in slagen het iedereen naar de zin te maken. Een romance kan een kind in jouw leven introduceren en jouw betere ik naar boven brengen. Voorkom dat jij meer belooft dan je waar kunt maken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Het kan een redelijk rustig en productief weekend worden. Als je moet werken kun je met veel vragen geconfronteerd worden van collega’s; jouw opvatting of mening zal men waarderen. Wees niet bang voor een nieuwe uitdaging.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Eenvoudige bezigheden die je in staat stellen afstand te nemen van jouw zorgen en te ontspannen, zullen datgene zijn waar jouw hart naar uit gaat. Jij zult dan ook aanvankelijk afwijzend staan tegenover feestjes, maar ga desondanks.

