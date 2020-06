’Door thuiswerken heb ik weer volop seks met mijn man!’

Vóór de hele coronacrisis was mijn seksleven niet veel soeps. Als we eens per week tussen de lakens doken, was het veel, en dan was het na tien minuten ook wel weer gedaan. Een verplicht rondje, zo dacht ik er eigenlijk over. Terwijl mijn man op me lag, was ik in mijn hoofd al bezig met de was opvouwen, het avondeten maken, de kinderen naar bed doen en de volgende werkdag voorbereiden. En toen de kinderen de deur uitgingen, veranderde er eigenlijk maar weinig.

Energie

Zowel mijn man als ik werken fulltime. Ik werk 80 kilometer verderop, dus als ik na een lange dag thuiskom, heb ik niet veel zin meer om energie te steken in een romantisch avondje. Mijn man vindt het allemaal wel best, die heeft het jaren geleden al opgegeven om er veel tijd in te stoppen. Begrijp me niet verkeerd, we houden het al ruim dertig jaar prima uit met elkaar. Alleen dan met heel veel minder seks dan vroeger.

Vroeger, dat waren nog eens mooie tijden. We konden niet van elkaar afblijven. We hebben het zelfs eens op het toilet van zijn ouders gedaan, terwijl mijn schoonouders een kamer verderop aan de koffie zaten. Met kinderen en verantwoordelijkheden verandert er toch het een en ander. Langzamerhand kwam de klad in ons seksleven en was ik er eigenlijk steeds te moe en te futloos voor. Tot de coronacrisis.

Hoogtepunt

We werken beiden nu al weken thuis en in plaats van twee uur op een dag reizen en afgepeigerd thuiskomen, sta ik ’s ochtends fris en fruitig op en heb ik ’s avonds nog bakken energie over. En volgens mij vindt mijn man het stiekem heel opwindend om te zien hoe ik via video-vergaderingen leidinggeef aan de handvol mensen onder me. Het is dan ook niet voor niets dat hij me een paar weken geleden bijna besprong toen mijn meeting net voorbij was.

In plaats van de hoogtepunten van de vergadering op papier te zetten, hebben we elkaar een hoogtepunt bezorgd. En terwijl mijn collega’s de volgende vergadering alweer ingingen, lag ik op mijn bureau. Het wond me behoorlijk op dat we eigenlijk een muisklik verwijderd waren van het aanzetten van de camera, waardoor ze het allemaal hadden kunnen zien. Sindsdien is het eigenlijk vaste prik.

Betrapt

Ik denk dat ik nu zeker een halfuur van mijn werkdag voor mijn man en mij reserveer. Dan houd ik me niet bezig met targets of sales, maar zoeken we een plek in het huis op waar we het nog niet hebben gedaan. Schuldig voel ik me absoluut niet. Ik werk al jaren bij hetzelfde bedrijf en de arbeidsvoorwaarden zijn niet om over naar huis te schrijven.

Ik ben ook niet bang om betrapt te worden. Anderen gaan net zo goed even naar buiten om een rondje te wandelen, ik krijg mijn beweging alleen op een andere manier. Eerlijk gezegd zou ik het bijna jammer vinden als de kantoren weer opengaan en het thuiswerk-avontuur voorbij is. Ik heb in tijden niet zo genoten!