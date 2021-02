’Mijn zoon (7) is extreem verlegen, ik maak me zorgen’

door Yara Hooglugt

„Mijn zoon is altijd al enorm op zichzelf geweest”, vertelt Büşra. „Op de peuterspeelzaal speelde hij het liefst alleen in een hoekje en liet hij de andere kinderen links liggen. Daar heb ik toen niets achter gezocht, maar nu hij op de basisschool hetzelfde gedrag vertoont, heeft me dat aan het denken gezet.”

„Ik ben bang dat hij geen vrienden zal maken en sociaal achterblijft op de rest van zijn leeftijdsgenootjes. Ook buiten school wil hij het liefst niets met anderen te maken hebben. Hij durft ooms en tantes geen handje te geven en kijkt hen niet aan, en brengt op verjaardagen geen woord uit. Wat kan ik hiermee?”

Focus bij de ouders

Kindercoach Marlies Ganzeboom is, bij het horen van de situatie van Büşra, direct nieuwsgierig naar de reden van de verlegenheid van het jongetje. „Dat kan van alles zijn, zeker omdat dit kind er al een paar jaar basisschool op heeft zitten en al gewend zou kunnen zijn aan veel van de situaties die Büşra beschrijft.”

„Misschien is hij bang om iets verkeerd te doen en gaat hij daarom veel situaties liever uit de weg”, vervolgt Marlies. „In dat geval ligt de focus meer bij de ouders. Wat voor voorbeeld hebben vader en moeder gegeven? Ouders die moeilijke situaties zélf liever uit de weg gaan, leren hun kinderen zo ook niet dat dat soort dingen nu eenmaal bij het leven hoort. Het is belangrijk over te brengen dat het normaal is dat sommige dingen niet altijd lopen zoals je verwacht. Als je merkt dat je kind daar inderdaad huiverig voor is, kun je bijvoorbeeld vooraf vragen wat er volgens hem/haar mis kan gaan. Vervolgens kun je vragen wat er moet gebeuren om zeker te weten dat het goed gaat, of wat hij/zij kan doen als het onverhoopt anders loopt. Op die manier is je kind beter voorbereid op onvoorziene situaties.”

Situaties uit de weg gaan

„Het kan ook zijn dat je kind het moeilijk vindt als hij/zij niet precies weet wat hem/haar te wachten staat, bijvoorbeeld op zo’n verjaardag die Büşra beschrijft. Veel ouders kiezen ervoor om het woord vóór hun kind te voeren of een ander uit te leggen dat hij/zij bijvoorbeeld niet graag een handje geeft. Dat lijkt mij onwenselijk, want ’vervelende’ situaties komt je kind nog zijn/haar hele leven tegen en op een gegeven moment kun je je niet meer verschuilen achter je ouders.”

„Ook hier adviseer ik: bespreek de situatie vooraf met je kind. Ik kan me best voorstellen dat je kind van zijn/haar stuk is als jullie ineens (buiten coronatijd) een volle woonkamer binnenlopen omdat oma haar verjaardag viert. Het is ook heel goed voor te stellen dat je kind daar simpelweg even geen zin in heeft. Handjes geven, vragen beantwoorden van die ene oom, omhelsd worden door de tante die hij/zij verder maar één keer per jaar ziet… Zo gek is dat niet! En het feit dat jij er losjes in staat, betekent niet dat dat ook voor je kind geldt.”

Structuur bieden

„Daarom kan het goed zijn om je kind vooraf structuur te bieden. Leg bijvoorbeeld uit hoe lang jullie blijven, wie er allemaal zullen zijn en of jullie blijven eten. Zo bereid je je kind van moment tot moment goed voor. Op deze manier kun je bijvoorbeeld ook samen afstappen op de moeder van een klasgenootje om te vragen of hij/zij zin heeft om te komen spelen. Ga vooraf in gesprek met je kind en pak dat stap voor stap aan. ’Zou je het leuk vinden om met iemand te spelen?’. ’Is het een idee om iemand te vragen voor woensdagmiddag?’ ’Wat zou je dan willen doen?’

Op die manier effen je het pad als je kind het wat spannend vindt. Door samen op een moeder af te stappen en de eerste keer het woord te voeren, geef je je kind een goed voorbeeld en creëer je een ontspannen situatie waar je kind veel van kan leren. Let er daarbij ook op dat je rustig reageert wanneer het kind niet blijkt te kunnen op die woensdagmiddag. Laat blijken dat dat helemaal niets uitmaakt en vraag of hij/zij dan misschien een andere keer kan. Zo leer je je kind dat ’afwijzingen’ helemaal niet erg zijn en dat dit soort dingen er gewoon bij horen.”