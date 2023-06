Premium Het beste van De Telegraaf

Meester Leonie ’Mensen snappen niet hoe ik iemand kan bijstaan die iets verschrikkelijks heeft gedaan’

Door Marieke Pijlman Kopieer naar clipboard

Als strafrechtadvocate moet Leonie stevig in haar schoenen staan. ’Sommige cliënten zijn agressief en onder invloed van drank of drugs.’ Ⓒ Rias Immink

Hoe kun je nou een verkrachter of crimineel bijstaan? Het zijn vragen die strafrechtadvocate Leonie van der Grinten (34) regelmatig krijgt. Om uitleg te geven over waar haar werk nu echt over gaat, schreef ze het boek Meester Leonie, dat deze week verschijnt.