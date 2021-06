Daghoroscoop 14 juni - Houd de avond vrij voor je geliefde, Vissen!

VANDAAG JARIG

In de tweede helft van dit jaar zal je levenstempo afnemen. Je leert geduldig te zijn en zult, wat je doet, perfect willen doen. Je gezondheid kan extra aandacht vragen; zorg dat je voldoende rust krijgt en let op je hart. Hoewel het buitenland trekt, is het verstandiger niet op reis te gaan.

RAM

Verrassende ontwikkelingen zijn in je voordeel. Schakel echter wat zelfkritiek in anders vel je een verkeerd oordeel. Sla niet op tilt als blijkt dat iemand een geheim heeft prijs gegeven; misschien ben je diegene er later dankbaar voor.

STIER

Je kunt indruk maken met je vakkennis of ervaring op degenen die je wilt overtuigen. Sta een vriend(in) bij die een crisis doormaakt, maar geef geen adviezen. Luisteren is vaak genoeg. Stuur bestellingen terug die je niet bevallen.

TWEELINGEN

Hoewel de dag rommelig kan beginnen kan deze toch productief zijn. Tracht ruzie te voorkomen met iemand die op ruzie uit is. Drink geen alcohol en probeer minder zwaar te eten en niet te snoepen.

KREEFT

In zaken vasthouden aan een beproefde werkwijze is niet altijd de beste optie. Als een robot opereren is makkelijk, maar nieuwe onderwerpen vereisen een nieuwe aanpak. Sommige zaken zijn hun houdbaarheidsdatum gepasseerd.

LEEUW

Besef dat de combinatie van gepassioneerde liefde en een goed gesprek niet makkelijk te vinden is in één partner. Leg zoveel mogelijk contacten en trek je niets aan van de verbaasde blikken van naasten die je bezig zien.

MAAGD

Er kan iets gebeuren dat de kroon zet op een langgekoesterde wens. Misschien word je gevraagd namens een nieuwe organisatie naar voren te treden. Maak thuis geen ruzie over kleinigheden. Carrièrekansen zien er goed uit.

WEEGSCHAAL

Je zult geloofwaardig overkomen als je idealistische ideeën uitspreekt, maar in zaken moet je bij voorkeur praktisch zijn. Zit je in het bijzijn van anderen niet zichtbaar te vervelen. Oefen zelfdiscipline als je concentratie tekortschiet.

SCHORPIOEN

Betrokkenheid bij een organisatie kan resulteren in een positie van leidinggeven. Je zult dat leuk vinden. In een nieuwe relatie kun je de rol van stiefouder krijgen en hoewel niet eenvoudig zul je er voldoening uit putten.

BOOGSCHUTTER

Als je minder met jezelf bezig bent zul je in zaken meer succes hebben. Sta open voor de inbreng van oudere familieleden; een uitwisseling van ideeën zal je inspireren. Later deze week zul je het liefst thuis zijn.

STEENBOK

Hoewel het een geschikt moment is voor sociale relaties en samenwerking kun je geconfronteerd worden met bizarre voorkeuren van anderen. Luister ernaar, maar doe wat je goeddunkt. Je hebt een geheime bewonderaar(ster).

WATERMAN

Als je deze maandag tot een succesvolle werkdag wilt maken moet je je door niets en niemand laten afleiden. Zelfdiscipline wordt met geld beloond. Meerderen evalueren je prestaties. Er kan je een dosis geluk te wachten staan.

VISSEN

Anderen kunnen van alles proberen om je van gedachten te laten veranderen. Hoewel je dat zal vervelen moet je niet vergeten te luisteren naar hun argumenten. Bestudeer je mogelijkheden in alle rust. Houd de avond vrij voor je geliefde.

