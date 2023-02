Praat mee: Is het goed dat de boeken van Roald Dahl worden aangepast?

Bekende Dahl-personages als Caspar Slok uit Sjakie en de chocoladefabriek en mevrouw Griezel uit De griezels worden nu niet meer ‘dik’ en ‘lelijk’ genoemd.

Oempa Loempa’s zijn ‘kleine mensen’ in plaats van ‘kleine mannetjes’, de kleine vosjes uit De fantastische Meneer Vos zijn vrouwelijk en in De Heksen wordt voortaan expliciet benoemd dat er niks mis is met pruiken dragen.

Iedereen genieten

Uitgeverij Puffin huurde recentelijk een groep sensitivity readers in; proeflezers die een tekst controleren op gevoeligheden. Dat resulteerde in de honderden veranderingen. „Door de gevoeligheden te herschrijven, kan iedereen blijven genieten van de boeken,” aldus de uitgeverij.

Het aanpassen van oudere kinderboeken is tegenwoordig niets nieuws. Zo zijn ouderwetse woorden in de verhalen van Annie M.G. Schmidt moderner gemaakt en is het taalgebruik in de boeken van Pippi Langkous aangepast: haar vader is nu ‘koning van de Zuidzeeën’ in plaats van ‘de negerkoning’.

Charmant

In de schrijverswereld wordt verbouwereerd gereageerd op de wijzigingen in de kinderboeken van Roald Dahl. ’Roald Dahl was geen engel, maar dit is totale censuur,’ schrijft de bekende schrijver Salman Rushdie op Twitter.

Literatuurrecensent Bo van Houwelingen vertelt aan de NOS dat Dahl het zelf nooit zo aangepast zou hebben: „Juist het politiek incorrecte maakt het charmant en zorgt ervoor dat kinderen het leuk vinden.” Ook uitgeverij De Fontein, die de Nederlandse edities van de boeken van Dahl uitgeeft, is kritisch over het besluit en geeft aan in gesprek te gaan met de Britse uitgeverij.

Praat mee

Barbara vindt dat het aanpassen van oude kinderboeken moet stoppen.

Jenneke meent dat het vrij normaal is om boeken ’op te frissen’.

Henry zegt dat we het moeten doen met wat Roald Dahl heeft achtergelaten.

