’Ik had gedacht dat ik een gezinnetje zou vormen met de liefde van mijn leven’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Meestal wel. Als ik in mijn werkomgeving ben, voel ik mijn levenservaring en de ervaring die ik heb als professional. Toch kan ik me ook een stuk jonger voelen. Als ik met mijn vriendinnen uitga, waan ik me weer in mijn twintigerjaren. Ik houd ervan om de bloemetjes buiten te zetten en ben dit zeker niet minder gaan doen naar mate ik ouder werd.”

Heb je een beautygeheim?

„Soms heb je gewoon goede genen, maar voor mij werkt het om bewust bezig te zijn met stressreductie. Op jonge leeftijd heb ik mezelf al voorgenomen om alleen werk te doen waar ik gelukkig van word en nooit fulltime te werken. Natuurlijk heb ik weken waarin het wat drukker is, maar ik werk niet meer dan drie à vier dagen per week. Hierdoor heb ik meer tijd voor mezelf en de dingen die ik écht belangrijk vind. Ook doe ik aan yoga en mindfulness. Dit alles zorgt ervoor dat ik een stuk luchtiger in het leven sta en dat zie je terug in mijn gezicht. Ik frons weinig, waardoor fijne lijntjes niet de kans krijgen om te tekenen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nooit, ik word standaard tien jaar jonger geschat. Soms zelfs meer. Dat blijft natuurlijk leuk om te horen! Ik denk dat dit grotendeels te maken heeft met het feit dat ik al ruim vijfentwintig jaar op hetzelfde gewicht zit. Ik heb een snelle stofwisseling, waardoor ik niet veel moeite hoef te doen om slank te blijven.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Dat ik van buiten uitstraal wie ik van binnen ben. Ik ben een levensgenieter en iemand die liefde in de breedste zin van het woord wil uitstralen. Mensen zeggen vaak dat ze in mijn ogen zien dat ik een aanstekelijk enthousiasme en levenslust heb. Over mijn lach krijg ik ook veel complimenten. Naast mijn werk als schrijfster en coach klus ik af en toe wat bij als model en actrice. Meestal word ik dan op mijn lach geboekt. Inmiddels is dat zelfs mijn handelsmerk.”

Waarmee ben je minder blij?

„Eigenlijk vind ik het flauw en een beetje plat om te zeggen, maar ik had graag grotere borsten gewild. Ik heb een A-cup. Ze zijn fijn, maar klein. Toch denk ik dat sommige kledingstukken mij beter hadden gestaan als ik iets meer rondingen had.”

Wat houdt je jong?

„Dansen, dat vind ik écht een rijkdom. Ik heb het geluk dat veel van mijn vriendinnen nooit zijn gestopt met uitgaan. Wij gaan dus nog wekelijks de hort op. Bovendien leer je tijdens een avondje uit een hoop jonge mensen kennen. Zij zorgen ervoor dat je meegaat met de tijd en niet vastroest.”

Ben je dan waar je had willen zijn?

„Voor mij is deze vraag heel dubbel. Ik ging er namelijk altijd vanuit dat ik moeder zou worden en heb dat zeven jaar lang op allerlei manieren geprobeerd, maar tevergeefs. Op mijn 44ste heb ik een punt achter dit traject gezet en ben ik verder gaan leven. Toch heeft het lang geduurd voordat ik mijn nieuwe toekomst kon accepteren en omarmen. Ik moest mijn beeld over het leven enorm bijstellen. Vroeger dacht ik dat alles maakbaar was, zolang je er maar je schouders onderzet. Geluk is alleen niet zo maakbaar als je denkt. Het leven is een aaneenschakeling van ups en downs en je hebt dit maar voor een deel zelf in de hand.

Ik had nooit verwacht dat ik op mijn 47ste alleen zou wonen met een kat. Nee, ik had gedacht dat ik op dit moment een gezinnetje zou vormen met de liefde van mijn leven. Toch ben ik dankbaar voor waar ik nu sta. Het heeft er namelijk voor gezorgd dat ik weer ben gaan schrijven en mezelf uit ben gaan spreken. Afgelopen september heb ik over dit proces zelfs het boek leven, liefhebben & loslaten uitgebracht. Ik weet dat ik het vroeger altijd belangrijk vond dat ik mezelf zou blijven. Inmiddels ben ik op het punt dat ik honderd procent zeker weet wie ik ben. Ik ben een schrijver en geef mijn kennis en ervaring door in mijn beroep als coach. Ik zie dat als een manier om mijn leven door te geven aan de volgende generaties.”

Heb je een levensles?

„Probeer zoveel mogelijk in het hier en nu te leven. Zelf heb ik lange tijd gevochten tegen hetgeen dat er niet kan zijn. Er zijn honderdduizend manieren om iets voor elkaar te krijgen, maar soms zit het er gewoon niet in. Laat je leven daar niet door bepalen. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Elke dag kan er weer iets anders op je pad komen.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.