’Waarom de buren ontmoeten? Ik ken al genoeg leuke mensen’

Zondagochtend, de gordijntjes gingen open. Zo hé, de overbuurman was er vroeg bij. Hij was in de weer met coniferen, potgrond en andere ingewikkelde voortuinzaken. “Kijk,” zei ik tegen Vriendin. “Buurman heeft er zin in vandaag. Hoe heet hij eigenlijk?” We hadden geen flauw idee en vonden dat eigenlijk best gênant.

Buurtclubje

Buren. Vroeger waren dat de reddingsboeien des levens. Je kon er de kinderen droppen en het werden vrienden voor het leven. (Mijn ouders hebben nog altijd contact met ‘hun buurtclubje’ van nummer, 1, 4, en 21. Alle acht leven nog, opgetelde leeftijd: ongeveer 634 jaar.) Respect hoor, maar ik ben graag op mezelf. Ik heb niet zo’n behoefte om met mijn buren ’s avonds de dag door te nemen of (braak) ‘gezellig een bakkie te doen’.

Ik heb drie kinderen, Vriendin en een baan. Ik rol croissantjes op zondagochtend, doe boodschappen, moet uiteraard naar de glasbak, was af, kijk verplicht debiele TikTok-video’s, ruim op, de plintjes moeten schoon... kortom, DrukDrukDruk. Maar nu gaan we dus verhuizen. Naar een nog te bouwen wijk, volgend jaar klaar. Allemaal hieperdepiep en fantastisch natuurlijk, maar toen bleek er ook een kopersbijeenkomst op komst te zijn. Met buren die je dan gaat ontmoeten. En daar moesten we naartoe, zei Vriendin.

Bier en voetbal

Ik voelde jeuk in mijn liezen. Vriendin zei dat ik me niet moest aanstellen. En dat er waarschijnlijk ‘heel leuke mensen’ tussen zaten. (Ik kende al genoeg leuke mensen. Vriendin natuurlijk, mijn kinderen, ouders, schoonouders, zus, zwager, schoonzus en mijn vrienden Erik, Evert, Wouter en Jasper. Wat moest ik nou met buren?)

“Misschien zit er wel iemand bij die ook van bier en voetbal houdt?” zei Vriendin. Hé... daar had ze me. Liever een buur die een biertje opentrekt en de tv op voetbal zet, dan iemand die op zondagochtend vroeg in een conifeer staat te snoeien.

