Daghoroscoop 2 juli

VANDAAG JARIG

Hoewel u daar niet om bekend staat hebt u een goede financiële radar en bent u bereid u daardoor te laten leiden. Maar ook de ideeën die door familie worden geopperd kunnen u motiveren; geld is nu eenmaal van belang voor u. Misschien stelt u uw huis beschikbaar voor een idealistisch doel.

RAM

Blijf vandaag maar dichtbij uzelf, want betrokkenheid bij anderen en hun zaken zal verwarrend en onbevredigend zijn. Verzamel professioneel materiaal vanuit huis of werkplaats. Kansen kunnen voortvloeien uit positief nieuws van de Beurs.

STIER

Maak af wat al en tijdje ligt te wachten dan zal er een zware last van uw schouders glijden. Door u te verdiepen in nieuwe manieren om dingen in uw leven te laten gebeuren kunt u problemen oplossen. Maak korte netten met negativisme.

TWEELINGEN

Word niet al te enthousiast omtrent een grote financiële deal die u misschien niet tot in details hebt onderzocht. Denk niet dat u niets kan overkomen. Vandaag kunt u wat losbandig zijn en minder plichtsgetrouw dan anders.

KREEFT

Als u te veel tijd alleen doorbrengt gaat u zich eenzaam voelen, dus zoek gezelschap. Probeer niet van alles tegelijk te doen; maak taken af voor u met nieuwe begint, anders blijft u zitten met een reeks onafgemaakte klussen.

LEEUW

Gezond verstand kan u vandaag in de steek laten en een emotionele uitbarsting over iets wat achter de schermen is gebeurd lijkt onvermijdelijk. Houd rekening met slecht functionerende computers, auto’s en technologische gadgets.

MAAGD

Verrassingen lijken aan de orde van de dag en het valt niet te voorspellen wat daaruit zal voortvloeien. Plannen voor een bijzondere viering zullen soepel verlopen; u hebt genoeg originele ideeën. Er kan welkom nieuws zijn.

WEEGSCHAAL

In uw enthousiasme om dingen op de rails te krijgen kunt u meer op u nemen dan u aan kunt. Meer beloven dan waar te maken is leidt onherroepelijk tot chaos of teleurstelling. In teamverband krijgt u meer voor elkaar.

SCHORPIOEN

Tenzij u goed plant en u aan uw planning houdt kan er op een dag als deze veel misgaan en tegen het eind van de dag kan blijken dat u weinig tot stand hebt gebracht. Schakel familie in als u steun of een gunst nodig hebt.

BOOGSCHUTTER

U raakt uit balans als u zich te zeer vastlegt of meer op u neemt dan u aan kunt. Voorkom dat omstandigheden u boven het hoofd groeien. Houd een vinger aan de pols. Het is van belang dat u weet hoe u er financieel voorstaat.

STEENBOK

Interacties met andere mensen kunnen tot een reeks emotionele reacties leiden. Iemand kan op uw zenuwen gaan werken , zeker als diegene in alles overdrijft. Uw zelfvertrouwen neemt toe, maar er lijkt ook sprake van humeurigheid.

WATERMAN

U bent bereid om zonder morren van alles op u te nemen maar kunt er vervolgens achter komen dat het te veel is voor één persoon. Verspilling wordt het gevolg van dit soort overschatting. Zet zaken in het juiste perspectief.

VISSEN

U kunt geïrriteerd aan de dag beginnen maar uw humeur zal al snel verbeteren. U doet er goed aan wat tijd te besteden aan de wijze waarop u met uw geld omgaat. Veranderingen op het werk kunnen voor een ongemakkelijke sfeer zorgen.