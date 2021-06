Daghoroscoop 29 juni - Eerlijkheid is geboden, Vissen!

VANDAAG JARIG

Voor huis en gezin geldt voornamelijk stabiliteit; je zult er geen extra aandacht aan hoeven besteden. Dat geldt ook voor ouders, al kan één van hen met een uitgebreide renovatie van een huis bezig zijn. Als dat vaker het geval was de afgelopen jaren, kan dat een zekere onrust veroorzaken in je leven.

RAM

Een rustige dag op relationeel gebied. Zaken zullen een vruchtbaar verloop hebben als je ze onverdeelde aandacht geeft. Liefde is gezegend; werk aan het versterken van je relatie. Je wordt begrepen en zult geen tegenwerking ondervinden.

STIER

Een gesprek kan een opmerkelijk inzicht geven in je privéleven en werk. Professionele problemen worden opgelost, waardoor je weer positief zult zijn. Je kunt op een kruispunt in je leven staan; het is essentieel dat je werk je ligt.

TWEELINGEN

Wat je de laatste tijd hebt opgestoken, kun je nu in praktijk brengen. Overweeg wat je volgende stap moet zijn op weg naar nog meer kennis of kunde. Zorg dat je administratie in orde is; dat bespaart later dit jaar tijd.

KREEFT

Het kan onvermijdelijk zijn om afscheid te nemen van iemand die je liefhebt. Houd de trip zo kort mogelijk en keer snel terug naar huis. De introductie van een nieuwe geliefde in de familie kan op afkeuring stuiten, zeker als het een onbekende is.

LEEUW

Een uitgelezen dag om je verbale talent te gelde te maken. Je zult klanten makkelijk weten over te halen om je product af te nemen, zeker als je geduldig, methodisch en volhardend bent. Interrumpeer in een discussie niet te snel.

MAAGD

Concentreer je op de dingen die je het liefst doet en doe dat geduldig. Wees niet bang anderen te vragen wat je nodig hebt. Je kunt de kans krijgen je ideeën naar buiten te brengen. Doe wat je doet met overtuiging, dan kan het geld opleveren.

WEEGSCHAAL

Een ideale dag om taken te verrichten die je hebt uitgesteld. Al doende kun je ruimte scheppen voor nieuwe mogelijkheden. Denk er over na wat de oorzaak van eventuele depressiviteit kan zijn. Verberg je gevoelens niet.

SCHORPIOEN

Een geheime romance kan voor slapeloze nachten zorgen. Het is tijd eens goed over de situatie na te denken. Waarom houd je het geheim als je echt van elkaar houdt? Of zet je er eigenlijk liever een punt achter? Wees eerlijk.

BOOGSCHUTTER

Een goede dag voor je carrière. Je zult er baat bij hebben als je praktisch te werk gaat. Met jouw manier van praten en schrijven kun je vrienden maken. Zeg wat je voor ogen hebt en anderen zullen zich achter je scharen.

STEENBOK

Optimisme en enthousiasme zijn je sleutels tot succes. Weet wat je plaats in deze wereld moet zijn en hoe je dat moet invullen. Geef toe dat je veel waarde hecht aan je vrijheid, dat is geen schande en sowieso duidelijk.

WATERMAN

Doe meteen wat je hart je vanochtend ingeeft. Dit is een goede dag om van alles rond te krijgen waarover je in onderhandeling bent. Je krijgt een kans om je organisatietalent en intellect te tonen. Pak zaken gemoedelijk en methodisch aan.

VISSEN

Ga punctueel te werk als je onderzoek doet. Eerlijkheid is geboden, of je nu feiten of eigen beweegredenen onderzoekt. Door een helder licht op het verleden te werpen, kun je ontdekken waarom je bent wie je geworden bent.

