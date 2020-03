Helpt ouderenuurtje in supermarkt bij het indammen?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Een ouderenuurtje in de supermarkten, dus uitsluitend voor ouderen en andere kwetsbaren om boodschappen te doen in tijden van corona. Minister Eric Wiebes ziet het wel zitten en gaat het sympathieke idee onder de aandacht van de supermarkten brengen. Geïnspireerd op het voorbeeld van supermarkten in België.