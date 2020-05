Moeten baby’s straks ook een mondkapje dragen?

Het RIVM en NS hebben hier nog geen antwoord op, al staat er in een uitleg over mondkapjes op de website van het RIVM dat het niet is aanbevolen om kinderen jonger dan 3 jaar een mondkapje te laten dragen.

In Duitsland moeten kinderen vanaf 6 jaar een mondkapje op, in België vanaf 12 jaar. Gebeurt dit niet, dan riskeer je een boete.

Bekijk ook: Deze 5 dingen moet je weten over mondkapjes

Praat mee

Wat vind jij? Vanaf welke leeftijd zet jij jouw kind een mondkapje op? Vind je het terecht dat kinderen een mondkapje moeten dragen of vind je het niet nodig? En neem je je kinderen überhaupt nog mee in het ov of pak je liever de auto of de fiets? Praat met ons mee op Facebook!