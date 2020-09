’Mijn man wil geen glijmiddel gebruiken’

Lieve Sabine, Ik ben 56 en sinds een aantal jaar in de overgang. Daardoor ben ik wat minder vochtig daar beneden en is vrijen niet meer zo prettig en zelfs pijnlijk. Mijn vriendinnen raadden me glijmiddel aan, wat ik ook meteen gekocht heb. Maar mijn man wil dat dus niet; hij vindt het ’nep-opwinding’. Nu hebben we al zeker vier maanden geen seks gehad en ik voel me daar helemaal niet happy bij. Zijn er andere manieren om vochtig te blijven? Moet ik misschien hormonen gaan slikken? Ik durf niet zo goed naar de huisarts met dit probleem.

Sabine: „Ik ben geen gynaecoloog dus of je hormonen moet gaan slikken weet ik niet. Mocht je echt last hebben van de overgang dan is dat wellicht een idee, maar dat moet je echt eerst met je arts bespreken. Wat betreft je man: zit het probleem niet vooral bij hem? Is hij misschien bang om je pijn te doen of zijn er andere redenen waarom hij niet met je zou willen vrijen als jullie glijmiddel gebruiken? Er zijn namelijk hele leuke en opwindende dingen te bedenken met wat extra glijmiddel. Hoezo wordt het ’onecht’ als er glijmiddel gebruikt wordt?”

„Misschien is het een idee om het geheel wat speelser te maken? Er zijn glijmiddelen te koop waarmee je elkaar ook kunt masseren bijvoorbeeld. Dan is alles al glad voordat ’het’ daadwerkelijk gebeurt. Misschien denkt hij dat jij niet meer opgewonden wordt en dat het gebruik van glijmiddel iets is waardoor hij dan maar zijn gang kan gaan? In zijn beleving vindt jouw lichaam er toch niks aan. Leg hem uit dat het gebrek aan vocht niet per se gekoppeld is aan ’zin’, maar dat er door de verandering in jouw hormoonhuishouding minder vocht aangemaakt wordt. Twee verschillende dingen dus maar hoe dan ook: als het te droog is, doet het zeer. Ik hoop dat jullie elkaar hierin weer vinden want als je het te lang niet doet, is er een kans dat het nooit meer helemaal goed komt tussen de lakens. En dat zou jammer zijn. Dus heel veel succes!”

