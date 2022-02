Lekker in je vel-challenge 2022: de succesverhalen!

Afvallen

Samen met dokter Tamara hebben duizenden lezeressen meegedaan aan de challenge om fitter en gezonder te worden. Maar dat was voor veel vrouwen niet de enige reden om mee te doen. Verschillende deelnemers lieten aan het begin van de challenge weten dat ze graag een aantal kilo’s kwijt wilden. En dat is ze gelukt!

Annet was binnen drie weken al 3.3 kilo afgevallen. Ook bij Gertrude vlogen de kilo’s eraf. In een maand tijd is zij 5.9 kilo afgevallen. Bij Carina is er qua gewicht nauwelijks iets af, maar haar buikomvang is wel heel wat centimeters minder.

Eigen manier

De weekmenu’s zijn er als leidraad, je kunt er helemaal je eigen draai aangeven. Zo kun je aan de challenge meedoen op een manier die voor jou werkt. Rien doet bijvoorbeeld vanuit Curaçao mee, maar improviseert met wat ze heeft geleerd tijdens de challenge. Zo eet ze een schaaltje yoghurt met muesli en papaja en een ei. „Zo leuk, deze groep met fanatiekelingen om anders te eten. Fijn, want support helpt zeker”, zegt Rien op Facebook.

Drie eetmomenten

Jessica heeft niet alle recepten uit de challenge bereid, maar ze vond het een fijne handleiding om op weg te komen. „Ik heb nu genoeg aan drie eetmomenten per dag en ik voel me er prima bij. Ondertussen 3.5 kilo afgevallen. Ik ga dit zeker nog een tijdje volhouden.”

Veel deelnemers waren bang dat ze het vlees zouden missen, onder wie ook Willy. Toch is het haar meegevallen. „Ik vond de meeste recepten heel lekker en het verraste mij dat ik het vlees niet miste”, aldus Willy op Facebook. Hiernaast was ze ook te spreken over de drie eetmomenten per dag. Ze heeft zich geen enkel moment op de koektrommel gestort.

Eske is ongeveer een kilo kwijt, maar zit vooral veel lekkerder in haar vel. „Ik loop niet de hele dag te zoeken naar iets om te eten. Ik weet dat ik daardoor op de goede weg zit”, vertelt ze op Facebook.

Wat vond jij?

Deel ook jouw succesverhaal met ons! Wat ging er goed en wat kan er nog beter? Wat heb je geleerd? En ga je na de challenge nog door? Laat het ons weten!