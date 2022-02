Is carnaval vieren nu wel gepast?

Uitbundige kostuums

Dit weekend was het eerste weekend dat alle coronamaatregelen vervielen. Voor veel Nederlanders was het eindelijk zo ver; carnaval ging van start. Beneden de rivieren wordt het gevierd met uitbundige kostuums, carnavalsmuziek en veel gezelligheid.

Maar waar vorig jaar feesten en optochten werden verstoord wegens het coronavirus, is er dit jaar sprake van een heel ander drama: Rusland en Oekraïne voeren oorlog, Oekraïners ontvluchten hun land, en de angst dat de oorlog ook verder zal reiken is groot.

Egoïstisch of niet?

De oorlog weerhoudt Nederlanders er niet van om carnaval te vieren en dat veroorzaakt bij sommige mensen een dubbel gevoel. Is het egoïstisch en respectloos om te feesten nu deze oorlog aan de gang is en er niet heel ver van huis mensen vechten voor hun leven?

Of moeten we feesten nu het eindelijk weer kan? Na corona „verdienen we het”, wordt er gezegd. In de Duitse stad Keulen denken ze daar anders over: een groot carnavalsfeest is daar afgeblazen vanwege de oorlog in Oekraïne.

Bekijk ook: Zo praat je met je kinderen over oorlog

Koningshuis

Ook het Koningshuis krijgt de wind van voren vanwege hun plannen om naar Lech op skivakantie te gaan tijdens deze oorlog. De Oranjes waren trending op Twitter vanwege de vakantieplannen.

Sommigen vinden het een waardeloze timing, terwijl anderen juist van mening zijn dat half Nederland toch al carnaval viert en het Koningshuis dus niet braaf thuis hoeft te blijven. De skireis naar Lech is voor de koninklijke familie traditie. De jaarlijkse fotosessie hebben ze wel geannuleerd.

Vreedzame demonstraties

Naast carnavalsfeesten waren er dit weekend ook vreedzame demonstraties tegen de oorlog in Nederland. Ook nemen sommige Nederlanders het initiatief om Oekraïne te helpen door geld te doneren, of ze helpen door Oekraïners van eten te voorzien.

Reacties

Joris vindt de timing van de Oranjes heel onhandig, omdat er zoveel aan de hand is in de wereld.

Ilse geeft aan carnaval te willen vieren en laat dit niet verstoren door de leider van Rusland.

Lien laat weten zin te hebben in carnaval, maar tweette ook toch een dubbel gevoel te hebben vanwege de situatie in Europa.

Praat mee

Vind jij het gepast om nu carnaval te vieren terwijl er verderop oorlog is tussen Oekraïne en Rusland, iets wat ook bij ons de gemoederen bezighoudt? Of vind je dat het feest gewoon gevierd moet worden nu het eindelijk weer kan? Praat mee op onze Facebook-pagina!