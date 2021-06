’De vrouw wil geen ja-knikker zonder ruggengraat, maar tegengas’

„Daarom zal zij veel eerder op een man vallen waarmee zij eerst de grootste ruzie heeft. Zonder wrijving geen glans.’’

Meer dan eens zal de vrouw een man afwijzen omdat hij niet voldoet. Maar de vrouw kan ook een man afwijzen die meer dan in alles voldoet, de man die haar op handen draagt en ook nog eens tegemoetkomend is in alles wat zij wil. Als vriendinnen dan vragen waarom zij hem heeft gedumpt, dan zal zij zeggen: ‘Tja, ik heb ook wat tegengas nodig’.