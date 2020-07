Adults only-vakanties: zegen of overdreven?

Ik ben gek op mijn kinderen, maar op reis met die drie voelt niet altijd als vakantie. Het is meer werk. Leuk werk meestal, maar tot rust kom ik niet als ik de hele dag achter een ondernemende peuter aan moet rennen die het liefst zonder zwembandjes de zee in loopt, de ruzies tussen haar oudere broer en zus moet beslechten over wie er nu op de opblaasflamingo mag en op en neer moet naar een buitenlandse apotheek, omdat er altijd wel eentje rare uitslag krijgt, of een oorontsteking.

Het is heus gezellig hoor, met z’n allen in een tentje op een Franse camping, of in een hotel met een entertainmentteam waar het buffet om 18.00 uur wordt opgediend zodat je een uur later je kroost in bed kunt leggen. Om op je balkonnetje snel nog een wijntje te atten omdat je zelf ook vroeg naar bed moet, aangezien het eerste kind om 06.00 uur alweer naast je bed staat. Maar relaxed? Mwah.

’Adults only’ hotel

Daarom ging ik vorig jaar met een vriendin, ook moeder, naar een ‘adults only’ hotel in Thailand. Het was de hemel op aarde. Serene rust. Brandschoon. Er stond geen spaghetti bolognese op de menukaart. In het zwembad werden geen bommetjes gemaakt. Er was geen entertainment, alleen maar zachte achtergrondmuziek. Een oase. Dat was pas vakantie. Als ik het voor het kiezen (lees: het geld) had, ging ik ieder jaar op een kindvrije vakantie. Tenslotte is het gewoon zo dat, als je iets onderneemt met kinderen, het altijd om de kinderen draait. Dat is ook logisch, want kinderen kunnen nog niet in hun eigen behoeften voorzien en bovendien zijn die behoeften nogal anders dan die van een volwassene. En het is echt waar: als de kinderen het leuk hebben, heb jij het als ouder ook leuk. Maar soms wil je je eigen behoeften ook bevredigd hebben.

Als ik geen kinderen had gehad, ging ik sowieso alleen nog maar op adults only-vakantie. Niks zo irritant als de invloed van kinderen als je zelf geen kinderen bij je hebt. Ik zou zelfs opteren voor een adults only-vlucht, of een kindvrije treinreis, als die mogelijkheid er zou zijn. Kinderen zorgen áltijd voor overlast. Ze maken lawaai en troep, nemen heel veel ruimte in en eisen alle aandacht op. Daar zit je gewoon niet op te wachten op vakantie. Ik vind het helemaal niet erg, of lullig, dat er plekken zijn waar kinderen geband worden. Ja, kinderen horen erbij. Maar ze hoeven gewoon niet overal bij te zijn.

Praat mee

