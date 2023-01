Stats: nog 35 weken tot V-day, een fantasietje van mezelf - duurzaam of in stijl - en de ultieme guilty pleasure (met bubbles en cake)

Noem het een afwijking maar soms gebeurt het gewoon. Ik fantaseer over mijn eigen begrafenis. Niet dagelijks en zeker niet bewust, maar toch. Ik dóe het wel. En heel eerlijk, hoe ouder ik word, hoe vaker het gebeurt. Het begint altijd met een mooi liedje en voor ik het weet ben ik (relatief) jong gestorven en staan de tranen in mijn ogen.

Ultieme guilty pleasure

Vriendin R. moet een beetje lachen als ik mijn ultieme guilty pleasure opbiecht. (‘Het is als kijken naar Dr. Pimple Popper, afschuwelijk en fascinerend tegelijk!’). Ze vindt het juist goed wanneer mensen over hun eigen begrafenis nadenken, ‘beter dan niets geregeld hebben’. Dat laatste gebeurt regelmatig. R. werkzaam in ‘de branche’ weet daar alles van. ‘Je moet het alleen ook wél op papier zetten,’ zegt ze. ‘Want als je er niet meer bent, ben je de regie kwijt.’

In galajurk richting Eeuwige Jachtvelden

Als ik vertel hoe ik me mijn uitvaart voorstel (witte kist, bubbels, Words van de Bee Gees, beetje de bruiloft die ik nooit gehad heb) zegt R. dat dit wel aansluit bij de trends van nu. Alles is wat lichter, afscheid kun je vieren en wat de witte kist betreft: er is zelfs een trend gaande om je in je trouwjurk te laten begraven of cremeren. Ik denk aan de galajurk waarin ik ooit straalde. Die past er mooi bij in mijn fantasie. Novemberrain van Gun ’n Roses op de achtergrond, mmm.

Kalknagels

Wat ook kan, haalt R. me uit mijn fantasie, is een duurzame uitvaart. Dat is helemaal ‘in’. Afbreekbare schimmelkisten, een natuurbegrafenis of een ter aarde bestelling in lijkwade. Maar op de een of andere manier sla ik op ‘duurzaam’ niet zo aan. Ik stel mezelf voor op de natuurbegraafplaats, verstopt tussen de struiken, koud en nat en helemaal alleen. Bah. Akelige fantasie. ‘Lijkwade’ vind ik trouwens een naar woord. En schimmels klinken ook niet lekker. Alsof je in een kist van kalknagels lig.

Schrijf het op

Trouwens, ik wíl helemaal niet begraven worden. Ik vind altijd dat je je eigen troep moet opruimen dus Galajurk en ik gaan voor de crematie. Gewoon, in een houten kist. En als ik kleinkinderen heb, mogen die erop tekenen. Als ik aan mijn verdrietige kleinkinderen denk (oké, misschien sla ik nu door) schieten de tranen alweer in mijn ogen. Dit keer niet vanwege de mooie fantasie, maar omdat ik weet dit ooit gaat gebeuren. Vroeger of later, nemen we afscheid en nu ik ouder word, wordt het steeds later. ‘Schrijf het op’, herhaalt R.

En daarom zit ik nu met een plakje cake achter de laptop. Ik schrijf ik op wat ik wil en dan laat ik het los. We kunnen niet in de toekomst kijken, we kunnen wel hopen op een mooi en lang leven. Met elkaar en af en toe een fantasietje erbij. Dat laatste schijnt heel gezond te zijn 😊.

Op naar een mooi 2023!

