‘Magere’ spinazieravioli uit Zuid-Tirol van oma Anna Maria.

Ingrediënten ravioli recept

(voor 32 ravioli)

Ingrediënten pasta ravioli recept

125 g 00-bloem

125 g farromeel (of roggemeel)

55 g ei of 1 ei, losgeklopt

10 g olijfolie

70 ml lauwwarm water

snuf zout

Ingrediënten vulling ravioli recept

30 g boter

50 g ui, in kleine blokjes

15 g 0- of patentbloem

25 ml water of groentebouillon

200 g diepgevroren spinazieblokjes, ontdooid

nootmuskaat, naar smaak

25 g Parmezaanse kaas, geraspt

zout, naar smaak

Ingrediënten erbij

100 g boter

50 g parmezaanse kaas, geraspt

blaadjes salie, krokant gebakken in olijfolie (optioneel)

Bereidingswijze pastadeeg

Stap 1: meng de ingrediënten

Meng de 00-bloem en het farromeel, maak er een kuiltje in, doe daar het ei, de olijfolie, het water en zout in. Roer de vloeibare ingrediënten met een vork door elkaar en trek ze dan door het meel.

Stap 2: kneed het deeg

Breek het kuiltje als de vloeibare ingrediënten niet meer lopen en maak er een deegbal van. Kneed het 10 minuten tot het glad is. Laat het 30 minuten rusten in een afgedekte kom.

Stap 3: rol het deeg uit

Rol dan het deeg uit tot een dikte van 2 mm. Gebruik een uitsteekvorm van 7½ cm om rondjes uit te steken; je moet er 32 stuks uit kunnen halen.

Bereidingswijze vulling van de ravioli

Stap 1: bak ui in boter

Laat voor de vulling de boter in een koekenpan op halfhoog vuur smelten. Voeg de ui en een snuf zout toe en bak circa 7 minuten tot de ui zacht en glazig is.

Stap 2: maak de roux

Roer de bloem erdoor en voeg het water of de bouillon toe om een dikke roux te maken. Bak nog een paar minuten en doe de gehakte spinazie erbij. Breng het op smaak met zout en flink wat nootmuskaat, en verhit circa 10 minuten tot het heel dik is.

Stap 3: laat de vulling afkoelen

Schep het in een kom en laat het iets afkoelen voor je de geraspte Parmezaanse kaas toevoegt. Pureer het mengsel met een staafmixer.

Stap 4: vul de ravioli

Gebruik een spuitzak of schep wat vulling ter grootte van een gepelde walnoot op een van de kanten van alle pastarondjes. Vouw de ene helft over de vulling om een halvemaan te maken. Zorg dat de randen goed passen en knijp ze dicht.

Stap 5: Kook de ravioli

Breng een pan gezouten water aan de kook, voeg de pasta toe en kook ze een paar minuten zachtjes. Schep ze eruit met een schuimspaan en schik ze op een warm bord.

Stap 6: Ravioli serveren

Laat de boter in een kleine anti-aanbakpan smelten tot deze goudbruin is. Bestrooi de ravioli met geraspte Parmezaanse kaas en giet de bruine boter erover. Serveer ze meteen, desgewenst met krokant gebakken salie.

