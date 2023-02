Geesha (47): ’Ik vond het vreselijk dat ik dun was’

Mijn mooiste lichaamsdeel…

„Oeh, moeilijk! Maar als ik iets moet kiezen, dan mijn benen. Daar krijg ik vaak complimenten over en op sommige foto’s zie ik ook dat ze strak zijn en er sterk uitzien. Dat komt vast door het dansen, dat doe ik al mijn hele leven. Daarnaast sta ik twee à drie keer per week in de sportschool en eet ik gezond. Geen dieet of iets, hoor. Daarvoor hou ik te veel van wijn, taart en ijsjes. Gewoon gezond. Gelukkig ben ik gek op groente en fruit, dat kost me helemaal geen moeite.”

Minder blij ben ik…

„Met niks. Vroeger had ik het direct geweten: ik vond het vreselijk dat ik dun was. Hier mag dat misschien het schoonheidsideaal zijn, in het Caribisch gebied ‒ ik ben opgegroeid op Sint Maarten ‒ ligt dat anders. Daar zit niemand ermee als je dikker bent. Maar ben je dun, zoals ik destijds was, dan krijg je daar altijd commentaar op. Daar zat ik zo mee in mijn maag, dat het me zelfs depressief maakte. Pas toen ik kinderen kreeg, kwam ik aan. Dat mijn buik daardoor niet meer zo strak is, maakt me niets uit. Ik ben vooral heel dankbaar voor wat mijn lichaam allemaal voor me doet en voor wat ik allemaal kan doen doordat het goed functioneert.”

Ik ben trots op…

„Mijn werk. Vroeger wilde ik psycholoog worden. Vlak voordat ik aan de opleiding zou beginnen, veranderde ik van mening. Ik wilde het onderwijs in. Niet per se een chic beroep, ook niet iets waarmee je veel geld verdient. Maar ik ben er trots op dat ik destijds mijn hart heb gevolgd, want ik heb het nog steeds naar mijn zin. Zo leuk en bijzonder om deel te kunnen uitmaken van iemands toekomst. Bij de diploma-uitreiking houd ik het ook nooit droog.”

Mannen vinden mij…

„Wel leuk, denk ik. Zodra bekend was dat ik gescheiden was, begon het: berichtjes in mijn inbox en geheime aanbidders met Valentijn. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet, haha. Op het moment heb ik geen relatie en ben ik ook niet aan het daten. Mijn vriendinnen proberen me regelmatig op datingsites te krijgen, maar dat zie ik niet zitten. Eigenlijk weet ik niet of ik een partner wil. Als ik anderen soms hoor klagen over hun relatie, denk ik: zie je wel, alleen is stukken rustiger. Maar zeg nooit nooit. Wie weet komt er nog iemand op m’n pad. Als hij maar geen gedoe en stress met zich meebrengt.”

Mijn grootste geheim…

„Is niet echt een geheim. Maar omdat ik vrij introvert ben, weten veel mensen niet dat ik de oren van je kop kan praten en helemaal los ga op feestjes. De eerste keer dat ik over het Nederlandse carnaval hoorde, snapte ik er niets van. Clownspakken? Die kende ik alleen van Halloween. Mijn associatie met carnaval was glitter, veren en dansen in je bikini, haha. Wel even anders dan in februari koukleumend de stad door. Toch denk ik dat ik me tijdens het Nederlandse carnaval ook prima vermaak. Als ik een uitnodiging krijg, ga ik zeker een kijkje nemen.”

