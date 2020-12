Daghoroscoop 30 december

VANDAAG JARIG

Je financiële horizon wordt breder waardoor je je doelstellingen kunt aanscherpen, hetgeen kan leiden tot rijkdom. Je intuïtie is in dat opzicht heel scherp. Je kunt beginnen of al bezig zijn met een renovatie, die komend jaar kan worden afgerond. Verhuizen zit er zo te zien niet in.

RAM

Doe wat je moet doen zo snel mogelijk en concentreer je daarna op iets wat je leuk vindt. Laat je niet opjagen en blijf vrolijk. Houd je aan je dieet, al zal dat lastig zijn.

STIER

Persoonlijk of zakelijk krijg je erkenning of waardering, maar je kan je desondanks zorgen maken over de toekomst. De angst om op dood spoor terecht te komen lijkt ongegrond. Vertel de waarheid als daarop wordt aangedrongen.

TWEELINGEN

Accepteer een nieuwe uitdaging en volg een cursus om je kennis uit te breiden. Een innerlijk conflict dat voor onzekerheid zorgde, verdwijnt. Maak in het nieuwe jaar tijd vrij voor een hobby die je hebt verwaarloosd.

KREEFT

Verdiep je niet zozeer in de beslommeringen van naasten en hun levenswandel dat het tot spanning leidt in je relatie. Bedenk een compromis, er is ook zoiets als een gulden middenweg. Doe geen toezeggingen of beloftes.

LEEUW

Je kan meer nog dan anders toe zijn aan verandering. Jaag je carrière aan door initiatief te tonen. Stel je energiek, ambitieus en competitief op als je deals wilt sluiten voordat anderen je opzij drukken. Je kunt professioneel heel hoog scoren.

MAAGD

Overweeg een studie te hervatten of een cursus te volgen zodat je aantrekkelijker wordt op de arbeidsmarkt. Je zal in het nieuwe jaar over de gedrevenheid beschikken om plannen uit te voeren. Groei moet je stuwende factor zijn.

WEEGSCHAAL

Zorg dat je tijdens gesprekken krijgt wat je toekomt en toon een pokerface. Laat je niet in de kaart kijken door ongeduld te tonen. Iemand van het andere geslacht die opvallend vriendelijk tegen je is kan bijbedoelingen hebben.

SCHORPIOEN

Begin vroeg, je hebt genoeg te doen. Een verandering of uitdaging zal je prikkelen er stevig tegenaan te gaan. Er kan een zwaarder beroep op je worden gedaan dan je verwacht, maar met jouw energie kan je jezelf overtreffen.

BOOGSCHUTTER

De prima dag voor een samenkomst van vrienden, maar geef niet te veel geld uit. Dit is niet het meest geschikte moment voor een royaal gebaar; kies goede bewoordingen om anderen een plezier te doen, dat is meer waard.

STEENBOK

Je kan het gevoel hebben dat niet alles naar wens gaat, maar dat kan meevallen. Probeer niet alles en iedereen naar je hand te zetten, dan boek je meer winst dan met een negatieve houding. Sta open voor een goedbedoeld advies.

WATERMAN

Ruzie met een ouder kan in een nieuw perspectief komen te staan als je zelf met een kind overhoop ligt. Elke levenservaring is in wezen een levensles. Probeer nog voor het nieuwe jaar begint, de scherven te lijmen.

VISSEN

Denk niet dat je het antwoord hebt op elk probleem. Er zijn mensen die grossieren in problemen en helemaal niet geholpen willen worden. Tref vast voorbereidingen voor oudejaarsavond zodat je het tot 12 uur vol kunt houden.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!