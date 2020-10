Wie hebben meer recht op een IC-bed: ouderen of jongeren?

Medisch ethicus Annelien Bredenoord van het UMC Utrecht vertelde aan RTL Nieuws dat er met een ethische bril naar deze kwestie wordt gekeken. „Jongeren hebben nog een lang leven voor zich, terwijl ouderen al een mooi leven achter zich hebben liggen. Als je er op deze manier naar kijkt, hebben jongeren voorrang op een bed op de IC.” En dat er keuzes moeten worden gemaakt, ligt voornamelijk aan het gebrek aan zorgpersoneel.

Zorgpersoneel

Het CBS meldt dat er een groot tekort is aan zorgpersoneel. Zeker in deze tijd zien minder mensen het zitten om te werken in deze stressvolle functie. Toch was er gelukkig in het eerste kwartaal van 2020 een kleine stijging van het aantal nieuwe werknemers. Dit betreft veelal jonge afgestudeerde mensen in de ouderenzorg. Er is nog wel een groot tekort aan herintreders en jeugdzorg-medewerkers (CBS, 2020).

Doordat er niet genoeg personeel is, kunnen er ook minder mensen worden verzorgd op de IC. En de mensen die er werken, moeten overuren maken en lopen veel risico. Hierdoor moeten er goed afgewogen keuzes worden gemaakt over wie wel en niet de behandeling krijgt die ze nodig hebben.

