Daghoroscoop 2 maart

VANDAAG JARIG

Binnen de familie kunnen in de loop van het jaar ingrijpende financiële beslissingen worden genomen. De één is gefocust op geld, een ander kan spiritueler ingesteld raken. Er kan meermalen van baan worden veranderd, maar dat zal niet tot instabiliteit van het gezin leiden, wel tot onrust.

RAM

Een zakelijke bespreking heeft waarschijnlijk betrekking op aspecten van het leven waar geld geen hoofdrol speelt maar er wel mee te maken heeft. Reken niet op hulp als u niet 100% eerlijk bent. Maak een afspraak voor een check up.

STIER

Drijf maar met de stroom mee als u aan chaos en verwarring wilt ontkomen. Een onverwachte situatie kan voor een verrassing zorgen die u tot ongebruikelijk gedrag kan verleiden. Beschaam het vertrouwen niet van een naaste.

TWEELINGEN

Binnen een relatie kunnen frustraties toenemen en u kunt zich in een hoek gedreven voelen door een partner die op macht uit is of u het leven zuur maakt. Begin met een uitputtende klus buitenshuis; frisse lucht zal u goed doen.

KREEFT

Uw productiviteit neemt toe als u uw best doet op artistiek niveau. Gebruik uw ideeën om iets bijzonders voort te brengen; dat is niet alleen leuk maar ook heilzaam. Let op plotselinge kansen op het gebied van zaken en loopbaan.

LEEUW

Een mannelijk familielid kan u helpen om voor eens en altijd een eind te maken aan een terugkerend probleem. Een geschikt moment om een testament op te stellen zodat u zeker weet dat uw bezittingen gaan naar wie u wilt.

MAAGD

Communicatieve kwesties of technische problemen kunnen verwarring veroorzaken en degenen die op de computer werken moeten hun data steeds opslaan. Sta open voor alle mogelijkheden die zich voordoen, zoals een dagtrip.

WEEGSCHAAL

Neem u voor het beste van deze dag te maken. Als u energiek bent stroomt het geld binnen en als u voor productiviteit wordt beloond en niet per uur kunt u een bonus verdienen. Zorg dat u precies weet wat u doet en wees duidelijk.

SCHORPIOEN

Uw hang naar onafhankelijkheid kan er de oorzaak van zijn dat u zich anders gedraagt dan gebruikelijk. Concentratie is uw sleutel tot succes. Ruim op wat uw aandacht afleidt en hang een “niet storen” bordje op uw deur.

BOOGSCHUTTER

Houdt u gedeisd nu explosieve gebeurtenissen mogelijk zijn. Een grote groep mensen kan plotseling getroffen worden en dat betekent dat u riskante omstandigheden moet vermijden. Wees extra op uw hoede voor ongelukken.

STEENBOK

Een ambitie of verlangen dat u al lange tijd koestert kan eindelijk vervuld worden. Wendt u tot vrienden als u behoefte hebt aan advies of steun. Houd rekening met een verrassing in de vorm van goed nieuws of onverwachte meevaller.

WATERMAN

Iemand die u lief is kan plotseling voor langere tijd op reis gaan. Het kan te maken hebben met een familiegebeurtenis. U zult zich erbij moeten neerleggen. Blijf flexibel en houd rekening met onbezonnen gedrag van andere mensen.

VISSEN

Vertraging hoort er vandaag bij. Blijf rustig want als opwinding zich van u meester maakt zal dat schade aanrichten. Stel een belangrijk financieel besluit een paar dagen uit. Het kan nodig zijn een educatief plan enigszins bij te stellen.