Lex heeft een escortbureau voor lesbische vrouwen: ’Ik ben vrienden kwijtgeraakt’

Premium Tussen de lakens

Karina (38) wil een man met geld: ’Mijn ex liet me achter met schulden’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Karina (38). Ze is nu vier jaar gescheiden en betaalt nog steeds een deel van de schulden van haar ex-man af. „Het was bij ons altijd sappelen; dat nooit meer. Ik ben nu op zoek naar een man met veel geld. Ik...