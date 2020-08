Smullen! Zo maak je geroosterde bospeen en radicchio

Verwarm de oven voor tot 200 graden. Doe de worteltjes in een ovenschaal en besprenkel met olijfolie, kaneel, zout en peper. Schep om en rooster ze 20 tot 25 minuten in de oven tot ze goudbruin en gekaramelliseerd zijn. Keer halverwege. Doe alle ingrediënten voor de vinaigrette in een blender (of gebruik een staafmixer) en pureer glad en romig. Breng op smaak met zout en peper en eventueel wat extra azijn.

Maak de radicchio en kaki aan met wat kaneel-olie uit de ovenschaal. Proef en schep ze op een grote schaal zodra je tevreden bent met de smaak. Verdeel de geroosterde wortels erover, besprenkel met de vinaigrette en maak af met wat verse muntblaadjes.

Dit heb je nodig

1 kg bospeen

olijfolie

½ tl kaneel

zeezoutvlokken en versgemalen zwarte peper

1 radicchio

2 kaki’s, in partjes

kneepje citroensap

15 g munt, alleen de blaadjes

Voor de vinaigrette:

50 g pijnboompitten

15 g dille

½ teen knoflook

rasp en sap van 1 biologische sinaasappel

3 el extra vergine olijfolie

2 tl oranjebloesemwater

1 el honing (of ahornsiroop)

1 el appelciderazijn

Dit recept komt uit Salad Days